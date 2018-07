Informe Policial; Medida perimetral no cumplida – Robo

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

10/07/2018

El día martes siendo las 13:30 hs. personal de esta dependencia concurrió a un llamado de una vecina de esta ciudad, quien tenia en la puerta de su trabajo a su ex pareja, al cual le había solicitado el día anterior medida perimetral con intervención del Juzgado de Paz Letrado de Salto, y no se encontraba todavía notificado de tal medida.- Que ante la intervención policial la ex pareja, un hombre de 29 años, se opone violentamente a retirarse del lugar, agrediendo a un efectivo policial, al cual le causo lesiones de carácter leves; motivos por los cuales se procede a su aprehensión y traslado a la comisaria.- Se labraron actuaciones judiciales con intervención de la fiscalia N° 5 del Departamento Judicial de Mercedes.-

Robo

Día miércoles 11 denuncio una persona de la ciudad de General Deheza, provincia de Córdoba, manifestando que había dejado estacionado el día 10/07 alrededor de las 20.20 hs. su camioneta Chevrolet S10, de color gris, en calle Arredondo al 700 de este medio, y ayer en horas de la noche cuando fue a ver su vehículo constató que malvivientes tras romperle la ventanilla del lateral derecho, le sustrajeron un GPS marca Garmin, tarjeta verde, verificación técnica y constancia de seguro correspondientes a la camioneta.- Se labran actuaciones judiciales con intervención de la fiscalia N° 4 a cargo del Dr. Héctor Zunino del Departamento judicial de Mercedes.-