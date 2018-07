Comunicado de la FEB ante la conciliación obligatoria

Luego de un profundo análisis de la situación y priorizando la voluntad de diálogo y el futuro de nuestros afiliados, la FEB decidió acatar la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo el último viernes y dejar en suspenso las medidas de fuerza determinadas para el reinicio del ciclo lectivo.

En este contexto, creemos necesario manifestar que:

• Continuamos sosteniendo la legitimidad de nuestro reclamo, que es el de toda la docencia bonaerense.

• Lamentamos que el Gobierno provincial elija sentarse a dialogar con los docentes sólo luego de una orden judicial y de un pedido de Conciliación Obligatoria, demostrando que el diálogo al que permanentemente hacen referencia, no es más que una puesta en escena.

• Una Conciliación Obligatoria está dentro de un marco jurídico y legal. No acatarla, significaría poner en riesgo una institución de casi 60 años, a sus Entidades de Base y a sus afiliados.

• La conciliación crea una nueva instancia para que el Gobierno destrabe este conflicto. Es responsabilidad exclusiva de las autoridades bonaerense que la negociación que se abre ahora no sea una nueva excusa para seguir ofreciendo sumas que no conforman salario y que dejan a más de la mitad de los docentes por debajo de la línea de la pobreza.

• Quedan en suspenso las medidas de fuerza determinadas para el retorno del ciclo lectivo luego del receso invernal.

A lo largo de nuestra rica historia, hemos defendido a ultranza los derechos de los trabajadores de la educación y la Escuela Pública. Nunca hemos resignado una oportunidad de diálogo y negociación y hemos sabido, incluso en soledad, ponernos de pie frente a las injusticias sufridas por los docentes.

CONSEJO DIRECTIVO

FEB