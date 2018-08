Arimay: Las cámaras y el monitorio no cumplen la función que deben cumplir

En Tardes Informales llamamos a Daniel Arimay por una publicación en donde se informaba de un pedido de informe sobre los médicos, que asisten en el Hospital Local.

Debido al interés de conocer si en nuestro hospital municipal podrían estar trabajando médicos sin matriculación, hoy pedimos informes para saber el listado de profesionales y los datos de su matriculación Expreso Daniel Arimay , siguió comentando que ahí no termina sino que se investigara en cada caso si la matricula corresponde al organismo donde se expidió. El edil manifestó que este pedido ya hacía tiempo que estaba proyectado pero por diferentes motivos no se presentó.

Además comento sobre el Facebook creado Bloque de concejales de Cambiemos, donde se volcara toda la información.

Luego se habló nuevamente de los aportes de campaña que apareció en la última sesión del HCD donde Arimay se mostró molesto, a lo que adujo que para él no era el momento, de ese tema se empaño el proyecto que se trataba que de transparencia del estado, donde ya el Intendente había hecho un decreto… Yo no tengo problema de explicar y volver a contestar sobre eso pero no era el momento. Hubo concejales que solo hablaron de los aportes y no del proyecto.

Nosotros vamos a seguir con este tema de trasparencia lo tenemos en agenda, y hay bloques que nos acompaan, y seguiremos poniendo en la política este tema y si podemos en lo nacional y provincial, y sino en lo local.

Por ultimo hablo sobre la inseguridad No hay prevención del delito, en cuanto al monitoreo y las cámaras y encima no podemos ayudar a la policía y la fiscalía con las imágenes, no se arregla con un cambio de secretario de seguridad. Nosotros estamos por pedir un pedido de informe pero el funcionamiento de las cámaras en Salto no es para lo que se invirtió. En dos años se destruyó…

Se invirtió hace dos años 7 millones de pesos es una inversión de gusto porque no se usan como se deben.

No hay un plan y el secretario Interino de seguridad todavía no presento su plan de trabajo al HCD, como debe ser. Culmino Arimay