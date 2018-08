Ruben Ramirez 4 años de su terrible muerte

7 de agosto, un día como cualquier día, un acto religioso que espera rezar por el pan y el trabajo, pero para Salto ya no es lo mismo… desde hace 4 años, nada es igual, todos recordamos ese día como uno de los más tristes, nos despertamos con el homicidio de un joven.

Salia para su escuela, la agraria, iba a tomar el colectivo, pero no llego, otros jóvenes le coartaron las posibilidades de crecer, de vivir una vida como tantos… y allí fue un antes y un después, Salto se unió para pedir justicia, el gobierno provincial, la policía, el gobierno local todos trabajaron, para esclarecer… se esclareció pero nada hizo que Rubén volviera… solo el amor de su mamá, de su familia, de sus compañeros, de sus maestros hicieron que el dolor se convirtiera en amor en otros.

Que la sonrisa de Rubén traspase el alma y abrace a todos los niños y jóvenes.

Después de las marchas, vinieron los trabajos solidarios, las lágrimas se convirtieron en abrazos, no se sabe como pero el grupo solidario Los ángeles vienen marchando nació y hubo encuentros en la plaza, entrega de juguetes, festejos del día del niño, papa Noel que recorrió el barrio donde Rubén caminó, jugo con sus amigos, charlas de prevención.

La semana del compromiso con los hijos de la sociedad, nació, paso por el Concejo deliberante, se hizo ordenanza…Hoy ya existe un compromiso con el ejecutivo para que persista… para que cada año recordemos que debemos trabajar todos por una juventud más sana, para que no pase lo mismo.

Gracias Liliana Cabral (mamá de Rubén) por tu fuerza, por tu dolor compartido, por tu renacer con esa convicción de hacer… no de dejar pasar… Gracias Cacha Colella por tu profesionalismo docente tu amor incondicional a los jóvenes.

Seguro nos va a aquedar esas frases de sus compañeros

“Te voy a extrañar mucho Rubén. Eras muy chico para irte. Te vamos a tener en nuestros corazones”, le escribió una amiga.