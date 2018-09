Alessandro: ” Es un ajuste despiadado”

El lunes por la mañana con como había anunciado el intendente municipal se entrevistó con Saltóenred sobre el ajuste qué está ejerciendo el gobierno nacional y provincial a a las intendencias.

Según el intendente calificó a este ajuste como un ajuste despiadado hablo sobre el presupuesto que ha quedado obsoleto, pidió a los vecinos colaboración y que cumplan en la medida de lo posible con los impuestos.

El aumento del combustible ha marcado una diferencia muy fuerte entre el presupuesto aprobado el año pasado y la actualidad a un combustible de $34

Se refirió a la situación de la Patrulla rural donde la provincia solamente aporta 2 litros por día de combustible. Mientras que el municipio aportaba 90 litros y ahora lo hace con 30 litros por día así también lo había anunciado a las entidades agropecuarias.

Uno de los puntos más complicados son los comedores donde desde hace aproximadamente una semana también almuerzan algunas mamás de los chicos que lo hacen habitualmente de 60 chicos pasaron a tener el servicio de comedor 210 personas. Si bien la Provincia hace un aporte no alcanza y el municipio debe brindar ese servicio tan indispensable.

En cuanto al hospital los médicos comunitarios que Salto cuenta con 6 profesionales hace dos meses que no cobran.

Asi Mismo comentó que el fin de semana se prendió fuego la planta de residuos ya que desde hace un tiempo se viaja dos veces por semana por lo tanto hay aumento de residuos almacenados en el lugar.

Por tal motivo apeló nuevamente a los concejales que colaboren en esta situación caótica que se está pasando en el país y Por ende en el municipio y anunció que comenzara con algunas medidas de recortes como las fiestas de las localidades de Gahan, Arroyo Dulce y Berdier apoyar pero no apoyo económico, subrayó

Por el momento se seguirán con los servicios básicos, hospital comedores residuos. Pero solicito paciencia en los barrios.

Por ultimo nuevamente solicito a los concejales colaboración las cosas se hacen en la medida que alcancen los medios