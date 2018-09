Daniel Spadone muy crítico del sistema político ayer en Tardes Informales

Daniel Spadone habla sobre la movilización en la Ciudad Porteña, del paro como así también de la situación que está pasando el país.

Fue muy crítico del gobierno pero también de todos los políticos..

Escucha la entrevista con Daniel Spadone

Spadone explico que hay una realidad, aparentemente hay gente que sabe por lo que va y otra que no sabe bien porque se moviliza… Sabe muy bien que no está bien, que no le alcanza la plata, que no hay trabajo pero… los engañan

Fue muy crítico del sistema político de argentina, soy defensor que se terminen los mandatos del gobierno… pero si reflexionamos la campaña es un tiempo perdido para el país.

Educación es muy paupérrima, no está a la altura de las Universidades.

La droga está haciendo estrago, también en Salto.

Llamo a todos los partidos políticos a compartir cuatro o cinco temas claves para nuestra comunidad