Primer día de los Torneos Bonaerenses

Ayer Domingo 30, desde las 9:00 horas, luego de que la Delegación de Salto partiera del Hostel Castellón hacia sus lugares de referencia, se desarrollaron las primeras competencias en varias disciplinas, designadas para este primer día.

A continuación los resultados, donde aún quedan definiciones para los próximos días.

El Equipo de fútbol reducido (PCD) conformado por: Hugo Aneiros, Gonzalo Delfrade, Carlos Catan, Jonathan Barragan, Alejandro Montenegro, Abel López, Mauricio Osuna, Mateo Mabero, Federico Pino y Mateo López finalizaron su primer partido 0 a 0.

Por su parte los jugadores de Ajedrez Nadia Ojeda y Armando Pereyra, ganaron una partida cada uno. Disciplina que se define el último día de esta jornada de Juegos Bonaerenses 2018.

También el equipo de Beach Voley formado por Paloma Di Lorenzo y María Sol Roldán compitieron en horas de la mañana, venciendo a Benito Juarez . Y luego por la tarde perdieron con la ciudad de Olavarria.

Hoy continúan los partidos para ellas.

Las chicas de Gimnasia Artística -Sub 12- formado por Victoria Migliaro, Sara Huergo, Catalina Damonte, Xiomara Patricio y Priscila Danura tuvieron un buen certamen en diferentes series. Sin embargo el puntaje no llegó a ser superior en referencia a otros equipos para poder así clasificar.

Sol Benestante fue otra participante de Salto, que con tan solo 12 años compitió en 80 metros. Si bien no logró una clasificación, es de destacar su corta edad a diferencia del resto de sus colegas.

Las chicas de atletismo (PCD) Tiziana Fernández y Yesebel Tórres que compitieron 100 metros, en diferentes categorías lograron un buen tiempo, pero fueron superadas por sus contrincantes.

ADULTOS MAYORES

Roberto Rafaelli en Sapo deberá esperar por la jornada de mañana, ya que definirá su clasificación por puntos.

Doli Murua en Tenis de Mesa perdió su primer partido, pero aún tiene posibilidades de lograr una tan ansiada clasificación.

En Caminata, Gina Destolto y Susana Borello continuan compitiendo en la jornada del día lunes.

Con respecto a las disciplinas culturales y artísticas, comenzaron su participación en los Juegos Bonaerenses con danzas folclóricas (PCD) encabezado por Gonzalo Delfrade y Camila, en su tercer año consecutivo como pareja de baile.

A su vez las juveniles Alonso Agustina y Alma Morán deleitaron a los respectivos jurados en su especialidad -cocina-.

El día miércoles se conocerán los resultados.