Torneos Bonaerenses, así culmino el Lunes

En el segundo día de competencia en Juegos Bonaerenses 2018, la Delegación de Salto compitió en varias disciplinas, en el área de deportes y cultura.

Con respecto a las competencias deportivas, nuevamente se disfrutó de una mañana de atletismo con Agustín More en 800 metros, quien no pudo clasificar para competir en la final.

Los ajedrecistas Nadia Ojeda y Armando Pereyra continuarán jugando nuevas partidas hasta el día miércoles 3, buscando un lugar en la final.

A su vez el área de adultos mayores, mantendrá durante el tercer día de competencia, nuevas instancias en Pentatlón y Tenis de Mesa. Con respecto a Sapo, Alberto Rafaelli mantuvo ya su última participación no logrando un pase a la final, por diferencias de puntos.

Las chicas de Gimnasia Artística Sub 12 y Sub 15, finalizaron en el 7° puesto, luego de competir en varias series, donde finalmente se les asignaba un puntaje total.

Por su parte el equipo de fútbol reducido (PCD) se vio derrotado en su segundo partido por 2 a 0 contra los contrincantes de Mar del Plata. Considerando el respectivo empate, deberán ganar en el próximo partido.

Y para finalizar, alrededor de las 20:30 horas se conocerán los resultados finales de la competencia en Danzas Folclóricas Adultos, ya que por la mañana en el Auditorio, Miky Navarro y Susana Ramirez se lucieron en el escenario.

De esta manera se llevan a cabo las Juegos en la ciudad de Mar del Plata, en una nueva edición, donde el día miércoles 3 se conocerán los resultados de la especialidad en cocina (Alma Morán y Agustina Alonso). Y a su vez también habrá otras resoluciones de deportes y cultura, ya que el día martes se lucirán en el Auditorio el grupo de música categoría rock.