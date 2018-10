Informe policial:atentado y resistencia a la autoridad

EL lunes 01 del mes en curso, en horas tempranas de la mañana, se recepcionó un llamado telefónico en la guardia de ésta Dependencia Policial, en el cual una vecina de ésta ciudad, solicitaba a la policía en su domicilio porque su ex pareja se encontraba en el interior del inmueble con una postura agresiva y se negaba a retirarse. Que en una comisión policial acudió al lugar, donde previo a entrevistarse con la femenina, ingresa a la vivienda, y allí sin mediar palabras, el sujeto se enfureció y comenzó a agredirlos físicamente, originándose como consecuencia de ello un forcejeo hasta ser inmediatamente reducido. Es dable aclarar que el personal interviniente resultó lesionado. Se instruyeron actuaciones por los delitos de “ATENTADO Y RESISTENCIA A LA AUTORIDAD Y LESIONES LEVES” con intervención de la UFI N° 5 de Mercedes.

El lunes 1 de octubre, un vecino de éste medio nos hace saber que en la noche anterior concurrió a un bar haciéndolo en su motocicleta marca Guerrero Trip, dejándola estacionada en la vereda del comercio sin ningún tipo de medidas de seguridad, y horas luego, constata que desconocidos se la habían sustraído. od le habían hurtado la moto. No posee seguro. No posee documentación de la moto y por lo tanto no aporta datos de motor y cuadro de la misma. Procuro testigos y cámaras de seguridad. Se labran actuaciones judiciales caratuladas “HURTO”, con intervención de la UFI N° 3 de Mercedes.