Adicciones:Se abrirá en Salto un Hogar de Cristo

En poco tiempo más Salto tendrá una sede del “ Hogar de Cristo” son Centros Barriales fundados por el Padre “Pepe” Dipaola desde el 2010 que fundo el primero que tienen como finalidad dar respuesta integral a situaciones de vulnerabilidad social y/o consumos problemáticos de sustancias psicoactivas, poniendo en primer lugar a la persona y sus cualidades.

De la mano de la Psicóloga Johana Raboso llego al ver la gran necesidad de Salto, comunicada con el Padre Juan Domingo Pisoni, y varios voluntarios que trabajaran en los talleres, en la cocina.

Son distintas realidades, diferencias amplias, pero la problemática, siempre está instalada. La problemática no es diferente y el daño es el mismo. Según Raboso se encontró con muchos jóvenes excluidos, en vulnerabilidad social, discriminados, flagelos a los que solo Dios puede dar una salida.

La idea según Pisoni y los voluntarios no se mira quien hace y quién no. Se viene a ser parte de la solución, no del problema. El Hogar de Cristo. “recibe la vida como es..”

Cabe destacar que ya existen más de 120 centros barriales, donde las personas con problemas de adicciones, encuentran en los hogares un lugar gente con compromiso, un plato de comida, talleres…

El 10 de noviembre a las 18:30 en la Capilla de Itati lugar donde se desarrollara el centro que llevara el nombre de Serapia Sierra en honor a las mujeres de Salto se inaugurara con una misa y un acto.