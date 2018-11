Presentacion del Observatorio de Violencia contra mujeres violencia familiar y violencia contra los colectivos LGBTT.

Escucha el audio de la Conferencia de prensa

El lunes se brindó una conferencia de prensa donde se hizo la presentación oficial del Observatorio de Violencia contra las mujeres, violencia familiar y violencia contra los colectivos LGBTT.

En esta ocasión se informó la conformación de la comisión

Quedó conformado de la siguiente forma:

Presidenta: Siu casas Dordoni

Vice presidenta: Carolina Rodríguez

Vice presidenta segunda: Silvia Constantini

Secretaria: Lujan Ramos

Vocales: Claudia Colella, Andrés Cardinale, Jorge Pérez

Consejo asesor: romina Sabartes por el colectivo de mujeres, Lena Almada por el centro de estudiantes de la escuela San Martin, Gabriela Muñoz por la asociación civil fusión, Marcela Di Carlo por el colectivo LGBTTIQ

Así mismo se comunicó que en breve brindaran información sobre las actividades a realizar, el lugar de atención .

Recordamos que este Observatorio fue aprobado por el HCD en sesión de este año legislativo.

Además en ese momento dieron a conocer el primer comunicado del Observatorio, sobre un caso de denuncia de abuso en la Ciudad de Pergamino de un docente que fue alejado de su cargo en nuestra ciudad.

Un hecho que en Salto no tuvo mucha repercusión pero la comisión del observatorio envió este comunicado

Salto, 29 de octubre de 2018.

Comunicado nº 1.

Frente a los hechos de público conocimiento respecto del docente que está cursando un proceso judicial acusado de abuso sexual infantil y que, hasta la semana pasada se encontraba dando clases en la ciudad de Salto, este Observatorio de Violencia contra las mujeres, violencia familiar y violencia contra los colectivos LGBTTyQ sostiene su absoluto respaldo a la aplicación del artículo 139 del estatuto docente de la provincia de buenos aires por parte de la Jefatura de Inspección distrital de relevar transitoriamente de sus funciones a esta persona hasta tanto se aclare su situación judicial.

Desde este observatorio, respetuoso de los derechos humanos, de las diversidades sexo/genéricas y de las libertades humanas, en consonancia con los pactos internacionales a los que adhiere la constitución nacional, a la ley de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, la ley de identidad de género, la ley de creación del programa de Educación Sexual Integral sancionada en octubre del 2006, sostenemos la necesidad de promover y generar programas que incrementen el conocimiento sobre el abuso sexual infantil para erradicar las falsas creencias que están en la base de la visión distorsionada del problema y su ocultamiento o invisibilización, asimismo, repudiamos la posición de los grupos que en clara oposición al marco legal vigente se oponen a la aplicación de la ley en una toma de actitud permanente de ocultamiento, complicidad y facilitación de abusos sexuales y otros delitos.

El abuso es una de las más tremendas formas de violencia contra la infancia y la adolescencia, porque a los niños, niñas y adolescentes les cuesta hablar por temor a que no les crean, porque se los juzga, por temor a las represalias, porque sienten culpa y vergüenza.

Según cifras oficiales del ministerio de justicia en Argentina se denuncian 5 casos por día, pero es el delito que menos se denuncia. Se estima que por cada caso que se denuncia hay alrededor de 5 que no son denunciados. En el 89% de los casos los agresores son varones y sobre ese total el 75 % de los abusadores son personas que pertenecen al ámbito familiar, es decir, en 7 de cada 10 casos los perpetradores son padres, tíos, abuelos o padrastros.

Los niños, niñas y adolescentes que sufren algún tipo de violencia o abuso sexual en el ámbito familiar, también están aprendiendo algo respecto de la sexualidad, a través de la desvalorización de sus necesidades, emociones y de su dignidad como seres humanos.

En ese sentido, la ESI es una herramienta fundamental que habilita la posibilidad de crear las condiciones para el reconocimiento de todas las formas de violencia y abuso partiendo de la idea del cuidado del propio cuerpo y del cuerpo del otro. Al mismo tiempo, sostenemos que la escuela tiene gran importancia en la reproducción del orden existente o en la producción de alternativas posibles. El ejercicio de los derechos, el respeto por la diversidad, la equidad de género y la valoración de la afectividad son ejes centrales para el reconocimiento de las libertades humanas de decidir el modo en que cada quien desee desarrollar su sexualidad en forma integral, su identidad y vida reproductiva o no reproductiva.

La educación de la sexualidad constituye una práctica que no sólo atañe a las escuelas, pero que tampoco resulta una tarea exclusiva de las familias. La sexualidad es una construcción social en la que el mundo adulto tiene la responsabilidad indelegable de propiciar las condiciones necesarias para la construcción de infancias libres y conscientes para que todas las personas puedan desarrollar una vida integra y despojada de violencias, sobre la base de una política del cuidado y el respeto mutuo.