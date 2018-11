Daniel Spadone y el Dip. Lisandro Bonelli críticos del gobierno Nacional

Daniel Spadone estuvo en Tardes Informales por FM CIUDAD 88.5, luego de recorrer algunas instituciones para entregar subsidios de la mano del legislador provincial del Frente Renovador criticó a Macri y a Vidal, quien especuló sobre el escenario electoral del año que viene y Spadone prácticamente lanzo la posible candidatura a Gobernador.

Muy crítico al gobierno Nacional y provincial La situación del país es grave. Y el problema tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que es el gran responsable de la crisis. Y en esto no pueden existir dobles lecturas: Vidal es Macri. Por eso la gobernadora también es responsable, como parte de un mismo espacio político, del mal momento que hoy viven las familias de la provincia de Buenos Aires.

En un discurso seguro el Dip. Provincial manifestó que la obra pública está congelada, los hospitales y las escuelas en malas condiciones. No hay políticas claras para los sectores productivos, ni un apoyo serio a la exportación con valor agregado. Pensemos que un país que apuesta a la timba y no a la producción, que no defiende a las Pymes y a los jubilados, es difícil que progrese.

“ Con Sergio Massa estamos construyendo una alternativa de gobierno que no tiene que ver con el pasado, ni con este Gobierno, sino con el futuro. Queremos darles a los argentinos y a los bonaerenses la posibilidad de elegir un modelo de país distinto, donde el trabajo, la producción y la inversión sean los ejes más importantes del debate, con una mirada distinta a la del gobierno “ contesto Bonelli acompañado por Daniel Spadone referente en nuestro partido del Frente Renovador, que por lo que parece ya comenzó a jugar para el 2019