Hugo Malandra: hablo de todo… “Me gustaría volver a la política con un proyecto y personas que este de acuerdo”

El viernes en Tardes informales invitamos a Hugo Malandra, odontólogo, político, hablo de todo los temas, se emocionó al recordar a su padre, militante del PJ, al hablar de su Salto y una sociedad que cambio, de los políticos jóvenes y de mucho más.

Hugo Malandra manifestó que quienes están en política y aman la política nunca se alejan dejando en claro que si bien no está participando en estos momentos dejo la puerta abierta ante cualquier convocatoria.

En Política conocí de todo, buenas y malas personas, la política me enseñó a conocer gente, fue un aprendizaje duro, en todos los partidos, no solo en el justicialismo, dio el ejemplo de las reuniones de comisión en el HCD, “se hacen a puertas cerradas y se tratan temas picantes y donde cada uno demuestra lo que realmente es ahí empiezas a conocer a la persona…”

Escucha la entrevista completa

Hablo también del HCD “son feas las comparaciones, todas las épocas son diferentes, los contextos son diferentes, no estoy muy al tanto de cómo se están manejando internamente.” Malandra explico que en el bloque cada uno tiene un roll, depende las características y los egos de cada concejal.

Las épocas cambiaron, cambio la tecnología, creo que hay que tener una preparación, manifestó Malandra, al contestar si el político tiene que prepararse o solo con la vocación de servicio.

En otro punto habla del militante, y recordó a su papá…allí hubo una gran emoción… El militante es quien pone el cuerpo a cambio de nada” expreso, Malandra.

Hizo un llamamiento para el 17 de noviembre, día del militante Si bien Malandra no está al tanto de la convocatoria que se haría, pero dijo” este 17 de noviembre va a hacer muy especial, muy importante que estén todos los peronistas, que estén todos presentes, no quiere decir que vas a avalar una persona, un candidato, sino que vas a avalar un proyecto de unidad nacional, un proyecto de unidad peronista a futuro, con tres banderas irrenunciables , la soberanía política, la independencia económica y la justicia social no se negocian, después negociamos 10 ó 15 puntos y nos pondremos de acuerdo.

Fue muy categórico cuando expreso “Si me gustaría volver, me perece de muy hipócrita decir que no, cuando uno siente la política de corazón, pero me gustaría volver con un proyecto al que esté de acuerdo y con cierta gente con la que yo esté de acuerdo.

También hablo de las redes sociales, de la sociedad, de la adaptación de los políticos a esta sociedad, hablo de la provincia.