Licitaciones de kiosco del camping municipal y balneario… “El palomar”

MUNICIPALIDAD DE SALTO- BOLETIN OFICIAL
LICITACION PUBLICA Nº 06/18
POR DOS DIAS: EXPEDIENTE Nª 4099-34585/18- LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2018 PARA OTORGAR EN CONCESIÓN LA PROVEEDURIA DEL CAMPING MUNICIPAL.-FECHA Y HORA DE APERTURA: 14 DE DICIEMBRE/ 2018 A LAS 9:00 HORAS.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINIENTOS ($ 500.-)
LUGAR: DIRECCIÓN DE COMPRAS. PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTO BUENOS AIRES Nº 369 PLANTA BAJA EN HORARIO DE 7:00 A 12:00 HORAS, PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
TEL O2474-422103- comprasalto@yahoo.com.ar.-
LICITACION PUBLICA Nº 07/18
POR DOS DIAS: EXPEDIENTE Nª 4099-34624/18- LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 07/2018 PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PUESTO Nº 7 DENOMINADO “EL PALOMAR” UBICADO DENTRO DEL PARQUE MUNICIPAL ALMAFUERTE.
FECHA Y HORA DE APERTURA: 14 DE DICIEMBRE/ 2018 A LAS 10:00 HORAS.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINIENTOS ($ 500.-)
LUGAR: DIRECCIÓN DE COMPRAS.
PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTO BUENOS AIRES Nº 369 PLANTA BAJA EN HORARIO DE 7:00 A 12:00 HORAS, PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
TEL O2474-422103- comprasalto@yahoo.com.ar.-
LICITACION PUBLICA Nº 08/18
POR DOS DIAS: EXPEDIENTE Nª 4099-34657/18- LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2018 PARA OTORGAR EN CONCESIÓN EL PUESTO ÚNICO UBICADO EN EL BALNEARIO MUNICIPAL.-
FECHA Y HORA DE APERTURA: 14 DE DICIEMBRE/ 2018 A LAS 11:00 HORAS.
VALOR DEL PLIEGO: PESOS QUINIENTOS ($ 500.-)
LUGAR: DIRECCIÓN DE COMPRAS.
PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGO UNICO DE BASES Y CONDICIONES EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE SALTO BUENOS AIRES Nº 369 PLANTA BAJA EN HORARIO DE 7:00 A 12:00 HORAS, PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LA DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES
TEL O2474-422103- comprasalto@yahoo.com.ar.-