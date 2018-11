El mamógrafo que recorre el país está en Salto

En frente del Hospital esta estacionado el camión del mamografo de Lalcec , Silvia de Lalcec Salto puso entusiasmo y comentó que las “mujeres le cuesta prestar un poco más de atención a los controles que deben efectuarse. Les cuesta tomar que un estudio realizado a tiempo puede salvar una vida.



Si bien las nuevas generaciones hablan más del tema, en relación al cáncer, y sin temor a pronunciar la palabra, sin que esta sea tabú como pasaba en mi casa o en la mayoría de los hogares”, y enseguida agregó: “Las nuevas generaciones toman con mayor naturalidad la palabra y se muestran más predispuestos a tocar el tema”.

Al respecto el Oncologo del Hospital Juan Domingo Peron Dr. Pupilli destacó que “es muy importante que la mujer se haga un estudio de mamografía. Un tumor menor a un centímetro es visible en la ventana mamográfica. De allí la importancia de que las pacientes se hagan el estudio”.

El director del Hospital Dr. Adame comento que el trabajo que llevan a cabo las mujeres de Lalcec es muy loable y el trabajo en conjunto es muy importante

Entre los requisitos para hacerse los estudios se indica que está apuntado para mujeres de entre 40 y 65 años de edad, que no sean mamas lactantes, que no se hayan hecho un estudio en el presente año y que no tengan prótesis mamaria.

Cabe destacar que el estudio que se realizará en el mamógrafo móvil está destinado a mujeres sin cobertura médica.