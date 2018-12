Gacetilla Coalición Cívica: No todo lo que brilla es oro…

Se “vende” a los Medios de Comunicación una Gestión Municipal ordenada, muy activa y participativa, eficiente en su accionar, resolutiva y con logros importantes (que no siempre le corresponden). Sin embargo, en una observación un poquito más detallada podemos apreciar que la gestión es bastante más deficiente y deslucida de lo que se muestra.

Durante el año 2018 hemos visto con preocupación el incumplimiento o deficiente aplicación de Leyes y Ordenanzas vigentes. Cumplirlas y hacerlas cumplir son obligaciones exclusivas del Intendente.

Compartimos algunos ejemplos:

• Ordenanza 192/93 y Ordenanza 132/96 Prohibición de venta ambulante

A los vendedores ambulantes que caminan la ciudad se le suman los camiones de venta de alimentos que no tienen ningún tipo de autorización explícita y no se encuadran en algún marco legal.

• Ordenanza 168 /07 Ruidos innecesarios

Los locales de expansión nocturna, los locales de ventas de comidas al paso que atienden al público durante toda la noche sin contar con lugares internos de consumo, los vehículos con parlantes sobredimensionados para uso en la vía pública, todas situaciones que provocan molestias a los vecinos por exceso de volumen en la música.

• Ordenanza 15/14 Terrenos baldíos

El mantenimiento del orden y la limpieza de los terrenos baldíos por parte de sus propietarios.

• Ordenanza 116/11 Recolección de rezagos informáticos

Debería realizarse los primeros miércoles de cada mes y no son retirados por la Municipalidad.

• Ley Provincial 14.050 sobre Nocturnidad

Ley provincial 11.825 que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas, para ser consumidas fuera del establecimiento donde se realice la venta, a partir de las veintiuna (21,00) horas y hasta las diez (10,00) horas y Ley Nacional 11.748 que prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas a menores de dieciocho años de edad.

Menores en locales de expansión nocturna en horarios no permitidos con la consiguiente venta de alcohol.

Venta de alcohol en comercios durante la noche.

• Ordenanza 196/83 Ley 8912/77

Construcción de viviendas, loteos y urbanizaciones en zonas no permitidas.

• Ley 25675 Ley General del Ambiente

Se vierten efluentes cloacales sin tratamiento, sobre el Río Salto.

Se incumplen compromisos sobre el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

• Ley Orgánica de las Municipalidades D/L 6769/58

El Ejecutivo municipal aumentó por Decreto la Tasa de Alumbrado Público, arrogándose competencias que corresponden al Concejo Deliberante, de acuerdo al artículo 29 de la Ley citada.

• Uso del espacio público

Apropiación de la vía pública por parte de comercios y vecinos de manera indiscriminada, a través del uso de las mesas sin dejar espacios de circulación, del

cierre de veredas con toldos y cortinas, depósito de automóviles en reparaciones de taller, etc.

Por otro lado desde nuestro espacio, además de ejercer un rol crítico sobre la gestión del Ejecutivo Municipal, hacemos nuestro aporte para acompañar la transición hacia una sociedad ordenada y desarrollada.

Al finalizar el año, queremos compartir un detalle de las principales actividades que realizamos como Coalición Cívica ARI, con el apoyo permanente de la Senadora Provincial Elisa Carca de la CC AI en Cambiemos y su equipo de colaboradores y con la asistencia de la Diputada Nacional Marcela Campagnoli de la CC Ari en Cambiemos:

Se otorgaron Becas para Estudiantes Terciarios y Universitarios.

Se dictaron Clases de apoyo para alumnos de Nivel primario y secundario durante el primer semestre.

Se donaron 7 computadoras para la Comunidad Educativa de La Invencible.

Se aportó material informático para reciclar a la Cooperativa La Juanita. Se proveyó material para micro emprendimiento de vivero.

Se brindó asesoramiento sobre derechos a personas con discapacidad.

Se entregó ropa a personas carenciadas.

Se compartieron inquietudes con el Bloque de Concejales de Cambiemos para impulsar proyectos en el Concejo Deliberante.

Seguiremos en este camino, controlando y marcando los errores para que se corrijan, siempre en el marco de respeto, pero sin resignar nuestros principios y valores.

Queremos lograr un Salto ordenado, que sea sustentable en el tiempo.

¡Así lo seguiremos haciendo durante el año 2019!