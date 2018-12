Alessandro “Debemos pensar en el prójimo en este 2019, en terminar con el individualismo “. Dos empresas que se instalaran en Salto

Dos empresas que se instalaran.

Ricardo Alessandro el intendente de Salto estuvo en Tardes Informales en FM CIUDAD 88.5comenzo hablando de la situación actual, si bien según el jefe comunal, la municipalidad llegó a fin de año en buena forma hubo recortes necesarios para poder hacerlo.

Escucha al Intendente Alessandro

En varias oportunidades el Int. Manifestó que se necesita que la situación de un vuelco para que la gente mejore ya que los sueldos no alcanzan, la Inflación aumento más del 45%, despidos (no en Salto), riesgo país… Dólar, cayó en la situación de los jubilados, que los gobernantes de nivel nacional y provincial se iluminen.

Recordó la reunión con los gremios ya que fue muy importante, hablo de los lotes que están para la venta, de la ordenanza de zonificación y de reuniones con los concejales, le dio un párrafo a Edgardo Burgos “No recompusimos la relación entre los dos”

Hay varios balances positivos, el trabajo que se hace desde el gabinete en el trabajo en conjunto, la Obra del río en la que aclaro que la oposición dice que se la dio la gobernadora, si está bien pero la gestión es de este intendente, remarco.

Siguió con esta obra que desde el manantial al ruta 32 no figuraba en la obra que dio la gobernadora son horas maquinas que se arreglaron con Vialidad, 80 cuadras de asfalto, bacheos avda. España, como la costanera, hablo de 15 millones de pesos volcados a las escuelas y pensamos seguir trabajando en las escuelas.

Hablo de los jubilados y nuevamente golpeo al gobierno nacional.

Tiene una relación normal con la gobernadora, si bien no hablo más con ella, tiene una relación excelente y dialogo con el ministro Joaquín de La Torre, quien deberá firmar la ordenanza de zonificación.

Imperdible la palabra del jefe comunal

Las obras pasan por el intendente, la plata viene de la Provincia, la coparticipación viene de la provincia y el esfuerzo de la municipalidad y provincia. “Yo dije que los mejores gobernadores fueron Duhalde y María Eugenia Vidal “declaró Alessandro.

Las preguntas dirigieron la entrevista hacia la Planta de residuos y el intendente entendió que hay problemas que todavía se está trabajando en la cinta de reciclaje , que estuvo hablando con los miembros de la cooperativa, que por motivos económicos se envía un camión día por medio al Ceanse lo que produjo los inconvenientes actuales.

En cuanto a la cuestión ecológica manifestó que entre la policía ecológica, y ya sabemos que hay empresas que no cumplen con los que corresponde, arrojan desechos al arroyo del burro muerto y se está trabajando en cuestiones legales.

Reconoció que en los barrios están con mucho problema se disculpó con los vecinos pero que después del 10 de enero habrá una nuevo equipo de trabajo para tratar de arreglar las calles porque es la materia pendiente, como así también el riego de las calles.

Hablo de tránsito, de la policía del secretario de seguridad.

Escucha a Alessandro sobre política y el 2019

En esta parte el intendente hablo de las fiestas privadas, de las irresponsabilidades de algunos vecinos.

En otro momento hablo del hospital y de la carrera medico hospitalaria que algunos médicos no quieren ahora que se ponga en movimiento.

Comenzó a hablar sobre la unidad peronista Nosotros queremos la unidad, pero hay compañeros que se ponen a “mimosear” y yo estoy pensando que tengo que gobernar y oponerme al plan de siguen adelante el gobierno nacional y provincial. No son momentos todavía de candidatos, Salto somos todos, busca la unidad, a la pregunta de que el cedería algún cargo dijo que si, está dispuesto. Hablo de la posible candidatura de Cristina Kichner o de quien mida mejor dentro del justicialismo.

Cuando pensó en el 2019 “Tenemos seguir trabajando, Primero que empiecen bien, empezar con tranquilidad, terminar con el individualismo, hablo de dos empresas que se instalar una harinero y una cooperativa…