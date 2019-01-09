Licitacion por digitalización del Servicio de Diagnostico por imágenes del Hospital local

POR DOS DÍAS: EXPEDIENTE Nº 4099-34155/18- LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 13/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL MUNICIPAL “PRESIDENTE JUAN D. PERÓN”.-
PRESUPUESTO OFICIAL: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA MIL ($ 1.490.000.-).-
FECHA Y HORA DE APERTURA: 15 DE ENERO/2019 A LAS 10:00 HORAS.-
VALOR DEL PLIEGO: PESOS UN MIL ($ 1.000.-)
LUGAR: DIRECCIÓN DE COMPRAS.-
PARA LA ADQUISICIÓN DE PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES- ANEXO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICA PARTICULARES Y MEMORIA DESCRIPTIVA DE EQUIPIOS REQUERIDOS EN LA DIRECCIÓN DE COMPRAS DE LAS MUNICIPALIDAD DE SALTO, SITA EN BUENOS AIRES Nº 369 PLANTA BAJA SALTO (B), EN HORARIO DE 7:00 A 12:00. PARA CONSULTAS DIRIGIRSE A LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS LEGALES.-
TEL: 02474-422103- E-MAIL: comprasalto@yahoo.com.ar.-
CIRCULAR Nº1 ACLARATORIA. POR UN ERROR DE TIPEO, SE PUBLICO, EN EL BOLETIN OFICIAL EL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2018, EL PRESUPUESTO OFICIAL POR PESOS UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA ($1.585.349.-), CUANDO DEBIO HABER SIDO DE PESOS UN MILLON CUATROSCIENTOS NOVENTA MIL ($1.490.000.-)
…