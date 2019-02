Daniel Spadone, abuelos, créditos y Anses

Daniel Spadone, opina sobre temas de actualidad en este caso Anses y los créditos …

CON LOS VIEJOS NO. BASTA!!!

Hace un par de días, Vane, mi hermana, que como todos sabemos hace derecho previsional, presencio con dolor en la ANSES de Salto el siguiente acto: un jubilado pidiendo un préstamo con tasa usurera al propio organismo q El aportó.

Ante le pregunta de la empleada de que para que lo pedía, la respuesta fue: PARA PAGAR EL ALMACÉN, que ya no me puede esperar más.

Perpleja, triste, con la sensibilidad propia de mujer, madre e HIJA le pregunto a la empleada por que el hecho, quien respondió pasa todos los días.

Se puede ser tan inmoral como Estado? . Ayer escucha al Presidente decir: hay q cumplir con los compromisos ante el FMI. Y con nuestros viejos que?.

Podemos como sociedad vivir tranquilos con semejante injusticia?. Lo hacemos porque VIVIMOS EN LA TRANQUILIDAD DE LA IGNORANCIA DE NO SABER.

Un país que sumerge al 35 por ciento en la pobreza, que mal alimenta a los niños dejándolos sin futuro, que no cuida la salud de los que caen producto de las drogas, que libera a los delincuentes haciéndonos sentir que los honestos somos boludos, y que DESCARTA A LOS VIEJOS, está loco, es suicida o perdió todos los valores.

Que hacer? Como?

Alcanza con escribir por face? No. Pero lo peor que nos puede pasar es no hacerlos visibles.

No se que te pasa a vos, pero este país Duele hasta el hueso.

Políticos insensibles, miserables, egoístas, ignorantes , muchos de ellos inmensamente ricos, matando de hambre a viejos pobres, honestos, laburadores, buenos tipos que no pidieron nunca un plan, es más que cuyo plan fue trabajar.

Juro no puedo hacer mas!!! Y si hubiera hecho menos, quedarme en cómodamente en casa, me hubiera ido mejor. Pero no voy a hacerlo: doña Rosa que tal vez hoy vaya a la Anses me pago sin saberlo la Universidad. Por ella la peleo hasta el fin…

Y tengo claro que hasta este país de muchos inmortales nos trajo la política y la política nos debe sacar, POR ESO LO SIGO INTENTADO.