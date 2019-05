Informe Policial Portacion ilegal de armas, Intento de suicidio, accidente

“TENENCIA DE ESTUPEFACIENTES PARA CONSUMO INFRACCION LEY 23.737”

El miércoles 08, en horas de la tarde, personal del Grupo de Apoyo Departamental Pergamino, en cumplimiento a directivas emanadas por ésta Jefatura, sobre Avenida Hipolito Irigoyen y Santa Fe, proceden a interceptar a dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta marca Guerrero 110 cc., y previo a identificarlos y establecer si sobre los mismos pesaba impedimentos legales, efectúan una requisa en sus prendas de vestir, constatando que uno de ellos poseía en un frasco de vidrio la cantidad aproximada a 10 gramos de Marihuana. En consecuencia, procedieron a la aprehensión de la persona portadora de la sustancia prohibida, y se labraron las correspondientes actuaciones con intervención de la Ayudantía Fiscal de Estupefacientes.

“PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO”

El viernes 03 de Mayo, alrededor de las 14:20 hs., El Escuadrón de Seguridad Vial Pergamino (Gendarmería Nacional), en operativo público de prevención llevado a cabo en ruta provincial Nro. 32 km.156 de esta ciudad, proceden al control vehicular de un automóvil marca Chevrolet, modelo GTM Silverado, de color blanco, conducido por un masculino mayor de edad, y tras requisa procededieron al secuestro de un rifle de caza calibre 14 mm y cartuchos del mismo calibre, no exhibiendo documentación requerida para tal portación. La persona fue trasladada a sede del Escuadrón de Gendarmería Pergamino, donde se realizaron para con el mismo actuaciones de rigor, notificándose imputado del art. 60 CPP por delito de referencia. Se instruyeron actuaciones con intervención de la U.F.I. Nro. 04 de Mercedes.

TENTATIVA DE SUICIDIO

En la noche del viernes 10 cerca de la medianoche, se recibe un llamado telefónico desde la Guardia del Hospital Municipal Local, del ingreso de una femenina mayor de edad con un cuadro de intoxicación medicamentosa voluntaria. En la entrevista al Médico de Guardia, se informa en el primer parte médico que la paciente fue asistida mediante lavaje estomacal, quedando internada en observación a los fines de su evolución, y que por el momento no existía riesgo de vida. Se inician actuaciones con la intervención de la Fiscalía Nro. 6 de Mercedes.

RESISTENCIA A LA AUTORIDAD

Alrededor de las 05:30 horas de la madrugada del viernes 10 , ésta policía abocada al cierre de locales de expansión nocturna, es alertada de una pelea en la vía pública, precisamente en calle Moreno y Las Heras. En el lugar un grupo de masculinos se encontraban peleando, y en la intervención policial, reducen y aprehenden a un individuo que no cesaba con su actitud agresiva para con terceros y el personal del órden. En las actuaciones de rigor, interviene la Fiscalía Nº 5 de Mercedes, quien avaló el proceder, impartiendo directivas al respecto.

ACCIDENTE

En la tardecita del viernes 10 , se produjo un accidente en intersección de calles Defensa y 25 de Mayo, en el que participaron un automóvil marca Chevrolet Corsa Wagon, de color rojo, conducido por un masculino mayor de edad, quien transitaba por 25 de Mayo, y una motocicleta marca Corven Energy 110 cc, de color azul, guiada por una joven menor de edad. Como consecuencia del impacto, la femenina cayó a la cinta asfáltica, y solamente refirió sentir dolor en la muñeca izquierda. Fue trasladada en ambulancia al nosocomio local, donde se estableció que no presentaba lesiones. Las partes intervinientes en el sinistro, acordaron resarcimiento del daño mediante compañía de seguros.