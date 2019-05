Victorio Migliaro en Tardes Informales : La situación del país me hizo volver a la Política

El jueves estuvo el Dr, Victorio Migliaro con Carolina sol Rodríguez en Tardes Informales por FM Ciudad 88.5.

La invitación partió el movimiento Político, el mismo Migliaro está propiciando en nuestra ciudad apareciendo un lema Victorio vuelve, Como así también las palabras de la misma gente de Unidad Ciudadana y algunas acciones que están realizando.

Lo primero que dijo el ex intendente” no soy candidato”. la entrevista paso por varios momentos, pasando por diferentes preguntas las cuales algunas contestó otras eludió y otra dijo “no hablo de esa cuestión.”

Una entrevista amena de la cual dejó mucha incertidumbre Migliaro habla de unidad peronista, justicialista pero también habló de las Pasos.

El e legislador Victorio Migliaro manifestó que si se tiene que enfrentar en las elecciones a su hija Mariana que está trabajando en el Movimiento Evita lo haría Ya que en su familia son totalmente democráticos.

Tampoco quiso hablar de las gestiones de Alessandro, Ni de Brasca.

Desde su profesión de abogado habló sobre los juicios de Cristina kirchner.

En definitiva dejó entender que va a trabajar en política, acompañar, una forma de tratar que Macri no gané en estas elecciones , pero no aclaró de qué forma, por ahora dijo varias veces no soy candidato.

Escucha la entrevista si te lo perdiste