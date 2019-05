Donación de órganos: la esperanza de alguien que espera desde hace 8 años

El 30 de mayo es el día del donante de órganos, muchos esperan… Sandra Costoyas hace 8 años que espera con esperanza, ella es una mujer que a pesar de todo no baja los brazos… Pelea todos los días con su enfermedad, pero no deja de pensar que algun dia llegara su ángel.

Transcribimos un escrito que le agradecemos, por darnos siempre esa palabra de ilusión …GRACIAS SANDRA COSTOYAS

30 DE Mayo..Dìa Nacional de la donaciòn de òrganos.

La imagen es muy simple, pero tiene mucho amor..

Cuando pensamos que algo perdemos, el dolor no deja ver que algo, alguien puede ganar…no como un premio, sino como un acto de generosidad tan enorme, que les permita intentar seguir la lucha desde otro lugar.. Es un dìa, donde seguramente, has de ver que se habla y se comunica directo hacia la sensibilidad de los seres, para convocar voluntad de ciudadano donante..

Pero hoy, puede ser diferente, A lo largo de todo este día, puedes creer o no valedero el tema de donar…pero si tal vez, otro no ha escuchado, o si quisiera que le cuentes tus temores…o si en el transcurso del dìa, hoy, pudieras escuchar a alguien que está en lista de espera, o a alguien que ya ha recibido a su ángel donante y te puede decir, que ha sido duro, pero que se puede…

Hay diferentes formas…nadie debe sentirse obligado…es claro y respetable, pero los que esperan, no pueden sentirse solitos…de una u otra manera, siempre hay un granito para sumar.

Cuando alguien espera, es porque esta enfermito, y sobre todo necesita mucho amor…

Tal vez, puedas tan solo compartir, difundir, y muchas veces, en lo que alguno no cree, puede creer otro, y así, se va haciendo una cadena en que cada eslabón, lleva amor…y se une.

Por todos quienes necesitan…Y por todos los que ayudaron a concientizar y no lograron soportar la espera, y por aquellos que hoy, viven sanos gracias a un ángel y a los médicos, y a la sociedad que se suma…

Por todos…Donar órganos, salva vidas…

Mi corazón, abraza a las once mil personas en lista del INCUCAI, yo pertenezco desde hace 8 años en dicha lista y que de todos estos años aprendí entre otras cosas a , de alguna manera a moldear la templanza, en cada día, que la esperanza se hace eco en mi espera…

Gracias a todos quienes se suman, de una u otra manera..

Sandra Costoyas