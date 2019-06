Arimay, Feo: ” No somos generadores de la publicación “

Luego de los dichos del intendente sobre esa publicación de un artículo periodístico con denuncias publicado por un portal de noticias de la Provincia y que según Alessandro involucraba a la dirigencia de Cambiemos local invitamos a Daniel Arimay quien fue acompañado por Diego Feo

Inmediatamente nos dijeron que no fueron los generadores de dicho artículo , no tenemos nada que decir al respeto, aunque reconocen que es un artículo muy

Arimay dijo que en vez de denunciar en los medios el lugar es la justicia. Agrego que cuando a él retiraron panfletos con injurias, se fue a la justicia, con respecto a los compartidos en los face de algunos miembros de Cambiemos dijo que solo son receptores de la noticia. Y denuncio que desde Salto somos todos hay Facebook “truchos” que dicen lo que no dice Alessandro.

Escucha lo que dicen