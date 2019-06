Sergio Berni paso por Salto

Hizo un paso fugaz por la ciudad el ex Ministro de Seguridad del kirchnerismo, Senador provincial por Unidad Ciudadana, dentro de la maratónica recorrida que él, como casi todos los aspirantes a una candidatura, viene realizando, Esta vez ya no como precandidato a Gobernador, sino como un pasionario de la política y organizador.



Fue recibido por el Secretario Gremial de Molineros Mauricio Burgos, en la sede quien le dio la bienvenida y lo presento ante otros gremios que se hicieron presentes.

Berni manifestó que la segunda sección electoral no ha sido inmune a todos los daños que este gobierno ha hecho.

Luego paso por el bloque de Unidad Ciudadana. El intendente no lo recibió ya que no estuvo en la ciudad