Adicciones: Centro Serapia Sierra “La droga avanza… Todos valemos como personas “

El viernes estuvieron en Tardes Informales Analia Perez Psicóloga Social del Centro Barrial Serapia Sierra, la Lic. Johana Rabosso Psicologa y quien esta a cargo de Centro.

Los principales protagonistas fueron los asistentes al Centro quienes dieron su experiencia de vida. El mensaje que se puede tener otra vida fuera de la adicción.

Son jóvenes de nuestra ciudad que después de transitar un camino del horror , el camino de la droga.

Algunas frases, “la droga la encontrás fácil, sin plata, te dan para que caigas y después vendas a otros.”

“Te sentís solo, dejas familia, y no te interesa nada”

“ Empecé con nafta, poxi , y mariguana ..”

En realidad cada vez la droga avanza, no existe, clase social, edad, hay chicos de 9 años que ya son adictos. Y en el centro Serapia Sierra se sabe que avanza a pasos agigantados. La estadística aumenta día a día.

El Centro está ubicado en el Oratorio Itati, pero es para todos no hay diferencias de religión, de sexo, de edad, de barrio …

El consumo de drogas puede ser problemático para una persona cuando afecta negativamente, en forma ocasional o crónica, una o más áreas vitales del individuo como por ejemplo:

· su salud física o mental

· sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos)

· sus relaciones sociales secundarias (trabajo o estudio)

· sus relaciones con las normativas sociales vigentes