Lucio Mansilla “El estado es muy burocrático”

En estudios de FM CIUDAD 88. estuvo el Presidente del Consejo Escolar el motivo aclarar los dichos de la denuncia de los alumnos de Fines que realizaron un trabajo practico encontrando algunos problemas en las escuelas.

Lucio Mansilla explico ante la pregunta Por que no empezar antes los trabajos de calefacción en las escuelas que el consejo no fija las prioridades sino que lo hace el Municipio y que ellos. No hay consenso en prioridades. Expresando también que no manejan el Fondo educativo, si manejamos los fondos del Consejo que viene del Ministerio.

No tenemos aportes del Fondo educativo , si de la Dirección de escuelas.

Nosotros manejamos el mantenimiento diario de las escuelas llamado Fondo compensador.

Con respecto a los calefactores en febrero se comenzó un análisis de los calefactores,y se comenzó a reparar los calefactores con el fondo compensador, pero después comenzaron con mas complicaciones y problemas en las cañerías allí hubo que comenzar con presupuestos y licitaciones de servicios, tenemos un Estado muy burocrático lo que hizo que se atrasaran los trabajos. manifestó Mansilla

Asi mismo dijo Mansilla que se están haciendo las obras para que perduren mas en el tiempo.

Escucha lo que dijo Lucio Mansilla