Mauricio Fernandez entrevistó a Silvio Soldan… Una entrevista sin desperdicio

Mauricio Fernandez Carranza de Sin Anestesia, programa que se emite por FM CIUDAD 88.5 realizo una excelente entrevista a un grande … a Silvio Soldan

A los 85 años el fabuloso conductor SILVIO SOLDÁN recibió a SIN ANESTESIA en su departamento de Barrancas de Belgrano para repasar su vida: su infancia, primeros trabajos, sus amores, el paso por la cárcel y más, mucho más…

“ME GUSTARÍA QUE ME RECUERDEN COMO A UN BUEN TIPO…”

Qué recuerdos tiene de su infancia?

“UNA INFANCIA MUY FELIZ EN COLONIA BELGRANO, PROVINCIA DE SANTA FE, UN PUEBLITO MUY CHIQUITO Y LINDO, DE POCOS HABITANTES, UN PUEBLITO DE PUERTAS ABIERTAS, DONDE NUNCA PASA NADA. PODÉS DEJAR EL AUTO CON LAS LLAVES PUESTAS O LOS NENES LAS BICICLETAS EN LA VEREDA… EN ESE PUEBLO HABÍA UNA GRAN COLONIA PIAMONTESA, ITALIANA, Y UNA COLONIA DE ALEMANES. TODOS MUY BUENA GENTE”.

Jugaba mucho a la pelota en el barrio?

“MIRÁ, SE JUGABA CON PELOTA DE TRAPO. PERO YO NO ERA MUY FUTBOLERO. ME ENCANTA EL FÚTBOL PERO YO ERA ALGO GORDITO, LLEVABA LA PELOTA Y ME MANDABAN AL ARCO…” (Risas).

En qué escuela estudió?

“EN VARIAS! HASTA TERCER GRADO HICE AHÍ. DESPUÉS MIS VIEJOS, QUE ERAN MUY POBRES, BUSCANDO LO MEJOR, ESPECIALMENTE PARA MÍ, SE MUDARON A SANTA FE. DE AHÍ A ROSARIO Y LUEGO A SAN MIGUEL, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. ELLOS QUERÍAN QUE YO TENGA POSIBILIDADES. EN MI PUEBLO ERA REPARTIDOR DE DIARIOS, EL CARAMELERO DEL CINE Y HASTA AYUDABA A HACER HELADOS EN LA ÚNICA HELADERÍA QUE HABÍA. RECUERDO LOS SABAÑONES EN LAS OREJAS CON ESE FRÍO TERRIBLE QUE HACÍA EN INVIERNO! HOY CREO QUE YA NO EXISTEN LOS SABAÑONES. (Risas).

EN SANTA FE FUI AL COLEGIO JOBSON, DE MONJES FRANCESES. EN ROSARIO PASÉ AL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DE CURAS. Y CUANDO VIVÍA EN SAN MIGUEL FUI AL SAN FRANCISCO DE SALES DE CABALLITO. ENFRENTE ESTABA EL MARÍA AUXILIADORA, DE CHICAS, Y A UNA CUADRA ESTABA EL SAN CARLOS, DONDE HABÍAN ESTUDIADO CEFERINO NAMUNCURÁ Y CARLOS GARDEL”.

El tema económico, cómo se la rebuscaba?

(Risas) “MIRÁ, TE CUENTO UNO DE MIS PRIMEROS REBUSQUES. A MÍ ME GUSTABA ESCRIBIR VERSOS, POESÍAS, Y ENTONCES VENÍAN COMPAÑEROS Y ME PEDÍAN QUE LES ESCRIBA ALGO POR ELLOS A LAS CHICAS QUE LES GUSTABAN. Y YO ASÍ ME GANABA ALGÚN CAFÉ CON LECHE Y MEDIALUNAS… DESPUÉS UN TIPO ME OFRECIÓ PARA VENDER EXTINGUIDORES DE INCENDIO. NI UNO CREO QUE VENDÍ!! LOS COMERCIANTES ME TOMABAN EN BROMA MÁS ALLÁ DE QUE YO LLEVABA UN REGLAMENTO DONDE DECÍA QUE TANTOS METROS DEBÍA HABER UN EXTINGUIDOR. YO TENDRÍA 13, 14 AÑOS…”

En el Cole le gustaba actuar? Ya le había picado el bichito del micrófono?

“YO ERA EL PRESENTADOR EN TODOS LOS ACTOS. Y CUANDO FINALMENTE PASÉ AL NACIONAL AVELLANEDA EN PALERMO EMPECÉ A PRESENTAR ORQUESTAS, TENDRÍA 17 AÑOS EN AQUEL ENTONCES, ESTABA EN QUINTO AÑO. AHÍ TENGO OTRA ANÉCDOTA: EL “TURCO”, DIRECTOR DE UNA ORQUESTA ME DIO MEDIA DOCENAS DE CAMISAS PARA VENDER. Y FUI AL ALMACENERO DE ENFRENTE DE MI CASA EN MUÑIZ Y ME COMPRÓ DOS. ERAN MANGA LARGAS Y DESPUÉS DE LA PRIMERA LAVADA LE QUEDARON AL CODO! ESTUVE UN PAR DE MESES SIN IR AL ALMACÉN, ME QUERÍA MATAR”. (Risas).

Cuál fue el amor de la vida de Silvio Soldán?

“TUVE MIL AMORES!! Y TODAS DEJAN ALGO. SILVIA FUE ESPECIAL PORQUE ES LA MADRE DE MI HIJO, PERO ME HIZO 7.000 CANALLADAS. MÁS ALLÁ DE ESO LA QUISE MUCHO. YO TE DIRÍA QUE LA ACTUAL ES MI AMOR…”

Cuánto hace que está en pareja con ella?

“HACE UNOS CUANTOS AÑOS, PERO NI LOCO TE DIRÉ CUÁNTOS. MÁS DE LO QUE LA GENTE SE PUEDE IMAGINAR. OCURRE QUE SI DOY DATOS LA GENTE COMIENZA A SACAR CUENTAS Y A VER QUE HUBO ALGUNAS INFIDELIDADES DE PARTE MÍA… PERO EL AMOR ES MARAVILLOSO!”

Amar amar, se ama una sola vez?

“NO. LOS QUE CREEN ESO ESTÁN EQUIVOCADOS. TE LO DIGO POR EXPERIENCIA PROPIA, UNO SE PUEDE ENAMORAR 10 VECES, 20…”

Se arrepiente de haber estado con Giselle Rímolo?

“LO QUE FUE ES PORQUE TENÍA QUE SER Y PUNTO. POR SUERTE TENGO UNA GRAN CAPACIDAD DE OLVIDO”.

Silvio Soldán dice tener una rara habilidad para olvidarse aquello que le hizo daño o no le gustó. Sin embargo habla….

El viernes 2 de abril de 2004, por la noche, la policía golpeó la puerta de su casa en Belgrano.

Fue su momento más duro?

“SÍ. SIN DUDAS. VIVÍ ALGO QUE JAMÁS SE ME PODRÍA HABER OCURRIDO. SI UNA GITANA ME DECÍA ALGUNA VEZ QUE YO IBA A IR EN CANA LE DECÍA QUE ESTABA LOCA. YO JAMÁS COMETÍ UN DELITO, ES MÁS, SALÍ SOBRESEÍDO. PERO ESTUVE 61 DÍAS EN EL “COUNTRY”.

Qué le decían sus amigos?

“MIRÁ LEONARDO SIMONS ME DECÍA, SI A MÍ ME PASA ESTO YO ME MATO. Y QUIZÁ ALGUNO LO HABRÍA HECHO. PERO YO SIEMPRE MIRO LA VIDA HACIA ADELANTE”.

Tuvo miedo?

“PÁNICO TUVE! PÁNICO, NO MIEDO. Y TE CUENTO, UN JUEZ AMIGO QUE ME FUE A VISITAR EL PRIMER DÍA ME ACONSEJÓ QUE ME HAGA EL ENFERMO. Y LO HICE. ME LLEVARON AL HOSPITAL, PERO CLARO, AL CORAZÓN NO SE LO PUEDE ENGAÑAR, Y LOS ESTUDIOS SALIERON PERFECTOS. ENTONCES ME DIJERON QUE DEBÍAN LLEVARME DEL HOSPITAL. AHÍ MI ABOGADO, MIGUEL ÁNGEL PIERRI, CONSIGUIÓ QUE ME LLEVEN A UNA CLÍNICA PRIVADA. ESTUVE AHÍ HASTA QUE EL DIRECTOR DE LA CLÍNICA ME DIJO “SILVIO DISCULPEME, PERO SI LO DEJAMOS ACÁ ESTAMOS COMETIENDO UNA INFRACCIÓN. USTED ESTÁ BIEN DE SALUD”. Y ENTONCES ME FUE A BUSCAR UN PATRULLERO Y ME TRASLADÓ”.

Lo trataron bien los presos?

“MUY BIEN. ME RESPETARON MUCHÍSIMO”.

Aprendió algo en todos esos días?

“CLARO QUE SÍ. APRENDÍ SOBRE LOS CÓDIGOS, EL RESPETO QUE TIENEN LOS QUE ESTÁN ADENTRO. MUCHOS MÁS QUE LOS DE AFUERA… POR EJEMPLO CUANDO UN PRESO ESTÁ DURMIENDO ESTÁ PROHIBIDO DESPERTARLO. PORQUE ELLOS CONSIDERAN QUE ESE ES SU MEJOR MOMENTO. PORQUE CUANDO UNO DUERME TIENE LA POSIBILIDAD DE SOÑAR. Y EL SUEÑO TE PUEDE LLEVAR A CUALQUIER LADO…”

Volvamos a aquel presentador de orquestas. Con qué soñaba en aquel entonces?

“MI VOCACIÓN ERA SER ACTOR. Y EN EL AÑO 1957 ME PRESENTÉ Y GANÉ UN CONCURSO “BUSCANDO LA PAREJA RADIOTEATRAL”, ESO FUE EN JUVENILES. HICE DESPUÉS MUCHO TEATRO INDEPENDIENTE. PERO AHÍ NO SÓLO QUE NO GANABA DINERO SINO QUE TENÍA QUE PONER. Y YO BUSCABA PLATA. HABÍA INGRESADO EN LA FACULTAD DE DERECHO Y NO TENÍA UN PESO NI PARA LAS COPIAS…”

Y que hizo?

“ME DI CUENTA QUE LOS LOCUTORES DE LA INCIPIENTE TELEVISIÓN DE AQUELLA ÉPOCA GANABAN MUCHO DINERO. HASTA LES PAGABAN EN LOS BOLICHES PARA HACER PRESENCIA. ESTABAN ENTRE OTROS PINKI, THELMA MENDOZA, Y EL NÚMERO UNO ERA CACHO FONTANA. Y UN DÍA CONSEGUÍ QUE UN AMIGO ME LLEVE A CANAL 7 (Ayacucho y Posadas) DONDE ESTABA RADIO BELGRANO, CUYO DUEÑO ERA JAIME YANKELEVICH, QUIEN TRAJO LA TELE AL PAÍS. Y FUI A HABLAR CON UNA SEÑORA QUE ERA LA DIRECTORA DE COMERCIALES: MARTA REGUERA, QUIEN DESPUÉS FUE DIRECTORA DE ALTAS COMEDIAS. LE DIJE QUE ERA ACTOR Y ME GUSTARÍA HACER ALGÚN AVISO”.

Y qué le dijo Marta?

“QUE ME IBA A TENER EN CUENTA, QUE ELLA CRUZABA SEGUIDO AL BAR Y QUE SI SALÍA ALGO Y ME VEÍA ME IBA A DECIR. YO ME PARABA EN LA PUERTA DE LA RAMBLA, EL BAR QUE ESTABA EN LA ESQUINA DEL CANAL PERO NO ENTRABA PORQUE NO TENÍA UN PESO. Y UN DÍA ESTA MUJER ME DIO PARA QUE ESTUDIE UN AVISO. ME DIJO VENÍ PASADO MAÑANA Y PONETE LA MEJOR ROPA QUE TENGAS”.

Ese fue el puntapié inicial?

“NO! TE CUENTO, AL AVISO ME LO SABÍA PERFECTO, DE ARRIBA PARA ABAJO, DE ABAJO PARA ARRIBA. ME PUSIERON FRENTE A UNA CÁMARA, ME HICIERON SEÑAS PARA QUE EMPIECE Y COMENCÉ. TERMINÉ Y ESPERÉ QUE BAJE ELLA POR ESA ESCALERA CARACOL QUE HABÍA. TE CUENTO, UNO DE LOS QUE MANEJABA UNA CÁMARA ERA UN TAL ALBERTO OLMEDO! BUENO, ANSIOSO ESPERÉ A MARTA QUIEN BAJÓ Y ME DIJO: “ANDATE, NO TE QUIERO VER MÁS POR ACÁ, NO SERVÍS PARA ESTO, LA TELEVISIÓN NO ES PARA VOS”. NUNCA ME EXPLICÓ EL MOTIVO PERO SE VE QUE LO HICE MUY MAL. PERO BUENO, FRACASÉ MIL VECES EN LA VIDA, UNO SE ACOSTUMBRA. AUNQUE ESA FUE LA PRIMERA QUIZÁ. PERO LOS FRACASOS AYUDAN, TE HACEN MÁS FUERTE. AÑOS DESPUÉS ME CRUCE CON MARTA Y ME DIJO: “COMO ME EQUIVOQUÉ CON VOS”, Y LE RESPONDÍ: NO MARTA, EL PÚBLICO SE EQUIVOCÓ”. (Risas).

Foto con Mauricio, El hijo de Silvio y Soldan

Y siguió golpeando puertas…

“CLARO. UN DÍA, CON MI GRAN AMIGO CORDOBÉS DINO RAMOS FORMAMOS UN DÚO CÓMICO. NOS COMPRAMOS ROPA RIDÍCULA Y CONSEGUIMOS UN REPRESENTANTE QUE NOS RECOMENDÓ NADA MENOS QUE A CARLOS PETIT, EL ZAR DE LA REVISTA PORTEÑA Y NOS HIZO DAR UNA PRUEBA. ENSAYAMOS COMO 3 MESES Y ALLÁ FUIMOS. EMPEZAMOS EL SKETCH Y HABÍA 4 PERSONAS SENTADAS EN LA PLATEA OBSERVÁNDONOS: PETIT, EL DIRECTOR DEL TEATRO, ADOLFO STRAY, EL CÓMICO NÚMERO 1 DEL MOMENTO, EL “GORDO” CORTESE QUE LE HACÍA LOS LIBRETOS A LOS CÓMICOS Y UN PIBE CON EL PELO NEGRO LLENO DE RULITOS: PEPE PARADA”.

Y cómo les fue?

“MIRÁ NUESTRO SKETCH DURÓ 25 MINUTOS. HORRIBLE! EN LA REVISTA UN SKETCH NO PODÍA SER DE MÁS DE 3, 4 MINUTOS… ELLOS SE MIRABAN COMO DICIENDO ESTÁN LOCOS! AL FINALIZAR PETIT NOS LLAMÓ A SU OFICINA Y NOS DIJO: “MUCHACHOS, SON UN DESASTRE, NO HACEN REÍR A NADIE”.Y NOS PREGUNTÓ QUIÉN NOS HABÍA HECHO EL LIBRETO. LE DIJIMOS QUE NOSOTROS MISMOS Y NOS ACONSEJÓ QUE NO ESCRIBAMOS MÁS. ES MÁS, A MI COMPAÑERO LE DIJO “FLACO, VOS SOS MUY FEO, POR AHÍ PODÉS HACER REÍR CON TU CARA”, Y MIRÁNDOME A MÍ CONTINUÓ, “VOS NI ESO”.

Escucha un párrafo de la entrevista

Algo de la nota con el gran SILVIO SOLDÁN

Otro fracaso…. Ahí desistieron?

“VOS SABÉS, SALIMOS DE AHÍ Y NOS ENCONTRAMOS CON DOS AMIGOS SUBOFICIALES DE LA FUERZA AÉREA CON ASIENTO EN PALOMAR QUE TAMBIÉN HABÍAN FORMADO UN DÚO CÓMICO, UNO CANTABA Y EL OTRO TOCABA LA GUITARRA. LES CONTAMOS QUE NOS HABÍA IDO MAL Y ELLOS, POR EL CONTRARIO NOS DIJERON QUE HABÍAN DADO UNA PRUEBA EN UNA CONFITERÍA DE LA CALLE LAVALLE, HABÍAN GUSTADO Y DEBUTABAN ESE FIN DE SEMANA. PERO NO TENÍAN AÚN NOMBRE, ENTONCES LE OFRECIMOS EL NUESTRO, “EL DÚO DE DOS”. LES ENCANTÓ Y FUERON FAMOSÍSIMOS! DEJARON LA FUERZA AÉREA Y SE DEDICARON A LA COMICIDAD. UNO FALLECIÓ HACE UN PAR DE AÑOS, EL OTRO, BETO CABRERA, ESTÁ RADICADO EN ESPAÑA”.

Le gusta más la radio o la tele?

“AMBAS SON HERMOSAS. LA RADIO ES ATRAPANTE PORQUE HACE QUE LA GENTE SE IMAGINE COSAS QUE NO SON. PODÉS ESTAR EN CAMISETA Y HACER CREER A LOS OYENTES QUE ESTÁS DE SMOKING. LA GENTE UTILIZA MUCHO LA IMAGINACIÓN. MIRÁ, TE CUENTO ALGO, CUANDO APARECE LA TELEVISIÓN LA GENTE COMENZÓ A DECEPCIONARSE DE LOS GRANDES GALANES DE LAS TELENOVELAS. LAS MUJERES SE IMAGINABAN POR EJEMPLO A OSCAR CAMPOS, QUE ERA EL GALÁN POR EXCELENCIA, RUBIO Y DE OJOS CELESTES, Y EL TIPO NO TENÍA NADA QUE VER CON ESO”.

Tiene mucho trabajo hoy Silvio Soldán?

“MUCHÍSIMO! CON EL FORMATO DE FELIZ DOMINGO HAGO EVENTOS. DURAN UNA HORA APROXIMADAMENTE Y TIENEN UN ÉXITO INFERNAL. TAMBIÉN HAGO EVENTOS PARA TANGO Y MUCHOS FESTIVALES, COMO EL DE LA FALDA, EL DE NECOCHEA Y OTROS”.

Quién fue Tita?

“FUE UNA MUJER EXCEPCIONAL. LA AMÉ COMO CUALQUIER HIJO A SU MADRE. CON MIS PADRES TUVE UNA RELACIÓN HERMOSA. PAPÁ MURIÓ A LOS 86 AÑOS Y MAMÁ A LOS 102 AÑOS Y 8 MESES”.

Se decía que tenía una relación enfermiza con su madre…

“SÍ, ESO LO QUISIERON INSTALAR ALGUNAS PERSONAS, BAH, SILVIA Y LA RÍMOLO. PARA MENOSPRECIARME, PARA HACERME QUEDAR COMO UN TARADO QUE JAMÁS CORTÓ EL CORDÓN UMBILICAL. PERO EN REALIDAD TUVE UNA RELACIÓN MARAVILLOSA CON MIS VIEJOS”.

Le tiene miedo a la muerte?

“PIENSO TODOS LOS DÍAS EN LA MUERTE. SÉ QUE ESTOY CADA VEZ MÁS CERCA. ME PUEDE TOCAR MAÑANA, EN UN MES, EN UN AÑO O EN DIEZ, NADIE LO SABE. SI TUVIESE LA BOLA DE CRISTAL… AUNQUE SERÍA HORRIBLE SABER CUANDO TE VAS A MORIR, IMAGINATE CUANDO TE LLEGA EL DÍA… TE RESPONDO, NO SÉ SI LE TENGO MIEDO A LA MUERTE, LO QUE SÍ SÉ ES QUE ME GUSTA MUCHO VIVIR”.

Cómo hace para mantenerse tan bien?

“NADA RARO. COMO UNA SOLA VEZ AL DÍA, EN LA NOCHE. NO TENGO NINGÚN VICIO, JAMÁS PROBÉ UNA DROGA… CORMILLOT ME DIJO “ESTÁ MAL LO QUE HACÉS DE COMER UNA SOLA VEZ EN EL DÍA”. PERO ME PREGUNTÓ CÓMO ME SENTÍA Y LE DIJE QUE PERFECTO, “ENTONCES SEGUÍ ASÍ”, ME DIJO”.

Silvio, como le gustaría que se lo recuerde?

“MIRÁ LA GENTE SUFRE DE AMNESIA. UN TIPO SE MUERE Y A LOS 3 MESES NADIE SE ACUERDA MÁS, SALVO CONTADAS EXCEPCIONES COMO EL NEGRO OLMEDO, TATO BORES, PERO, POR EJEMPLO, ALGUIEN SE ACUERDA DE SANDRINI? Y DE HUGO DEL CARRIL? Y DE NARCISO IBAÑEZ MENTA? LA GENTE SE OLVIDA, ADEMÁS NO PUEDE ESTAR ACUMULANDO TANTO FIAMBRE (Risas). PERO ME GUSTARÍA QUE ME RECUERDEN COMO A UN BUEN TIPO. ALGUIEN QUE NUNCA JODIÓ A NADIE Y QUE AYUDÓ TODO LO QUE PUDO A LOS QUE PUDO”.

Este fue el comienzo de la charla en su casa. Después la seguimos en un bar cercano a su domicilio en Libertador. SILVIO FUE MI MAESTRO EN RADIO BELGRANO HACE YA MÁS DE 14 AÑOS. TUVE LA GRAN SUERTE DE CONOCER A UN TIPO EDUCADO, MUY CULTO, ENAMORADIZO, PERO POR SOBRE TODO, A UNA PERSONA EXTRAORDINARIA.

En la foto 2 aparecen sus padres, al igual que en la foto siguiente, donde Silvio es un bebé. Y en la última foto estamos con Christian, su hijo