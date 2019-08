Comunicado de la Liga de Futbol por el fallecimiento de la Madre del presidente de Compañia

Estimados…

Llegamos hasta Uds. con la lamentable y sorpresiva noticia del fallecimiento de la Sra Madre del Sr. Presidente del Club Compañía Gral. Marcelo Colombini.-

A través de la presente queremos llegar a toda su familia y allegados con las más profundas condolencias.-

En otro orden de cosas, que ante los hechos, claramente son de menor importancia, comunicamos la suspensión –con acuerdo de los clubes involucrados- de los partidos que en horas de la tarde disputaría el Club Compañía Gral. en Sub 23 (vs Defensores) y 1ra. (vs Sports S) en su Estadio.-

Los mismos serán oportunamente reprogramados, teniendo en cuanta que, al ser avisados, las autoridades policiales ya adviertieron que, como se había programado el evento con Policia de otras localidades, las mismas deben ser avisadas de la nueva fecha con 72 hs de anticipación lo que no nos permite en este comunicado poder hablar aún de fecha y hora de reprogramación.-

aTTE.-

Barkigjije, Oscar Garavano, Jorge

Secretario Presidente Liga de Futbol de Salto