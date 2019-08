Patín Creando Sueños del Centro Cultural Miguel Tapia en el Open Internacional de Patin

OPEN INTERNACIONAL DE PATIN

4° Edición del Open Internacional de Patín no federado, a cargo de la profesora Agustina Vélez y la liga LIRPAC.

El evento deportivo que congrega a más de 800 patinadoras y 64 técnicos, provenientes de 56 Clubes de Argentina, Chile, Colombia, Venezuela y Paraguay, se realizará en las instalaciones del SUM del Polideportivo Municipal hasta el domingo 25 por la tarde.

Este año en la pista se desarrollarán las siguientes disciplinas: Libre, Free, Precisión, Dúo, Show y Cuartetos.

En el día de ayer compitieron 10 patinadores

Categoría free dance

Matias vasquez campeón.

Jelena caratan free dance mini infantil campeona.

Candela columbaro free dance infantil 3er puesto

Bianca fuente free dance campeona.

Malena sampo free dance campeona.

Alma pagliaricci free dance 4t0 puesto

Kiara Vita free dance subcampeona.

Categoría cuarta c cadetes candela gomez 4to puesto

Categoría 4ta c juvenil

Miranda villalba campeona.

Categoría 3ra c cadete rocio villalba 4to puesto.

Primera patinadora del día 23 de Agosto

Alma pagliaricci categoría 5ta c campeona de 28 competidoras.

Matias vasquez categoría 4ta c infantil campeón

Por otra parte dicho evento fue declarado este año de Interés Municipal por parte de nuestra institución, ya que el mismo viene teniendo un crecimiento exponencial año a año desde el 2016.