Bagley en octubre Vacaciones forzadas a 1300 empleados

El rumor surgió de las redes . La multinacional Arcor dispuso vacaciones forzadas para 1300 operarios de Bagley Salto. Según información la caída del consumo, el aumento de la harina y la suba del dólar fueron, según fuentes de la empresa, las causantes de la crisis. La noticia comenzó a circular el martes pasado y fue confirmada cerca de las 18 en Tardes Informales por Silvina Scacheri, secretaria general del Sindicato de la Alimentación. del 14 al 21 de octubre la totalidad de los empleados tomaran vacaciones forzadas

Ayer tocó anunciar en asamblea que la fábrica anticipa vacaciones a más de 1300 personas”, dijo Scacheri, transmitiendo el mensaje de la empresa de que “cayó el consumo, aumentó la harina y subió el dólar”. “La materia prima de otros países se fue a las nubes. Miles de compañeros la están pasando de lo peor. Sin trabajo, sin qué darle de comer a sus hijos, sin plata para el alquiler. Otros, en tanto, están solos, otros mendigando. Yo no me conformo con que mi mal es el mal menor, no. Somos trabajadores y eso es lo que sabemos hacer: trabajar. El trabajo dignifica, pero para sentirse digno hay que tener trabajo”. Nos explico Silvina Scacheri

En la empresa trabajan 1300 personas que, por el momento, deberán tomarse las vacaciones obligadas, con la incertidumbre de cómo seguirá la situación de una de las empresas tradicionales de la Argentina.