Facundo Manes “Me enoja el hambre de los niños, la grieta absurda …” Salto es mi lugar en el mundo

En Tardes Informales por FM CIUDAD 88.5 compartió unos momentos con Dr. Facundo Manes quien con la calidez de siempre, a pesar de su agenda apretada pudimos acceder a una entrevista .

La inauguración del Centro Cites Ineco es un lugar de conocimiento, salud, educación e innovación donde convergen la investigación, las neurociencias, la tecnología

Es un trabajo en equipo, con los pilares que tendría que tener Argentina, no es un gasto es una inversión, una organización sin fines de lucro, cuya misión es apoyar programas de investigación sobre el funcionamiento cerebral, prevención, detección y tratamiento de los trastornos neurológicos y psiquiátricos tanto en adultos como en niños.

Facundo Manes se refirió a la situación social del país y describió el hambre como “el drama social argentino”. “hay que unirnos en eso así como nos unimos por la democracia.

Hay que dejar en claro que pensamos que somos ricos por los recursos naturales , pero no tenemos tantos recursos naturales como pensamos, estamos en el número 47 , en el mundo , Los recursos no son el motor de la economía en el mundo, el valor agregado si lo es, la investigación científica, el desarrollo tecnológico, vinculado a la producción, etc . No le podemos pedir todo al campo, debemos añadir el valor agregado. No tenemos educación, salud.

Así mismo manifestó que lo enoja hambre, la malnutrición, la baja calidad educativa.

Para finalizar dejo un gran saludo a todo el pueblo, su lugar, como dice siempre la mejor cama para dormir es la de la casa de Salto, uno pertenece a Salto, es el mejor lugar del mundo donde me siento .

Dejo esta frase de la chacarera “Estaba donde nací lo que buscaba por ahí”

Siempre deja a su lugar en lo más alto, un hombre que nunca se olvida el pueblo que lo vio crecer ..