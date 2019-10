Miguel Tapia importante inversión del sindicato de la carne -El bono de 5000 pesos es una mentira

Escucha la entrevista

Con Miguel Tapia recorrimos el nuevo salón del sindicato de la carne Salto un salón que cuando esté terminado tendrás todo lo necesario para eventos de Gran envergadura para acontecimientos de una cantidad importante de asistente.

Miguel Tapia secretario gremial del sindicato comenzó a tardes informales por FM Ciudad 88.5 que está pronto a terminarse, es una inversión muy importante para el gremio , es una obra que quedará a través de los años , se podrán los talleres, patín que necesita una pista de gran tamaño

Tapia también, contó el viaje que hizo a Brasil a una reunión que fue invitado donde se habla de los derechos del trabajador, derechos que en Brasil prácticamente no tienen, son tratados de muy mala forma las mujeres, trabajan muchas horas tienen un alto porcentaje de abortos debido al esfuerzo laboral.

Tomando la entrevista por el bono de 5000 pesos para los trabajadores privados , el secretario gremial Tapia expresó que el sindicato no lo acepta, van a luchar por un porcentaje en el sueldo y no por un bono que no sirve para nada que es una mentira para el trabajador .