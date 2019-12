Las Chicas del “Sierra” ya están por emprender este sueño

Bibiana Echave y Chichi planearon realizar un sueño que cada una por su lado alguna vez en la juventud , pensó cumplir. Ellas son amigas de toda la vida pero no sabian que las dos tenían este sueño

Escucha lo que nos contó Bibiana Echave

Es dar la vuelta por el contorno de nuestro país. En la actualidad contamos para ello un Ford Sierra Ghia modelo 89.

Partiendo desde Salto, Bs. As. hacia la Ruta 3 hasta Ushuaia, luego tomando la Ruta 40 llegar a La Quiaca , cruzar a Misiones y volver cruzando la Mesopotamia por la Ruta 14 hasta Zárate., y desde ahí regresar a Salto. etc. etc. Al menos cinco meses creemos nos va demandar este recorrido y se prepararon sicológica, física y económicamente para ello.

Para esa fecha ya las dos habremos cumplido 70 años.

Es un plan muy ambicioso para nuestra edad, nuestro medio de movilidad y nuestra economía.

Es así que después de mucho trabajo, de preparación, de conseguir los sponsor ya están a punto de salir