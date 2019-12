Edgardo Burgos: En Salto seguimos sin políticas de Estado “

El miércoles estuvo en Tardes Informales por FM Ciudad 88.5 el Dr, Edgardo Burgos como siempre tiene una visión clara de los momentos políticos , comenzó hablando sobre su rol en el concejo deliberante sobre todo en estos dos últimos años en su conformidad desde la oposición pudo cumplir con el rol propuesto, el consenso con los bloques que desde la banca estaba convencido que sería lo mejor para la gente.

Remarco un concejo deliberante con varios bloques que no va a ocurrir en este periodo, ahora hay señales claras que desde el ejecutivo se quiere tener un control hacia el legislativo.

Edgardo Burgos manifestó “yo valoro mucho la diversidad de Voces dentro del recinto”. Aunque me parece que la gente no lo piensa así, tal es así el resultado de estas elecciones.”

En cuanto al acto de Asunción de Fernández, Edgardo Burgos celebra que haya gente nueva, en el gobierno.

En el acto, en la calle se vio un folklore y optimismo en la gente. Recordó que estuvo con Alberto Fernández hace un tiempo. El nuevo presidente , señalo Burgos “ vende una imagen de Gran armador en realidad no lo veo como conductor, lo veo como negociador, en su discurso envío mensajes para varios sectores.

En cuanto al gobernador y su Asunción brindo un discurso duro contra Vidal.

En lo local lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo no hay política de Estado vemos que la dirección del gobierno local no es la que pensamos nosotros hay falencias, señaló. , No hay mejoras en los residuos, falta de cloacas, en cuanto a turismo recién este año hay un director de área, una de las asignaturas pendientes es deporte y en cuanto a salud no se avanzó, no hay una dirección clara , no hay un director del área que pueda marcar las necesidades y las falencias que se tengan, manifestó el edil (M.C)

En cuanto a su tarea a futuro nos dijo “voy a seguir perfeccionando en mi trabajo yo siempre elegí la profesión, la política camino a la par.”

Pero voy a comenzar pronto a trabajar en el área social , con aportes interesantes, más desde afuera que desde adentro.