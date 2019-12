Juntos por el cambio Coalición Civica: DESPIDIENDO EL AÑO

Gacetilla 17 de diciembre de 2019

DESPIDIENDO EL AÑO

El 23 de noviembre pasado participamos del Congreso Provincial de la Coalición Cívica- ARI, en la Ciudad de La Plata en el que se trataron cuestiones orgánicas partidarias. Estuvieron presentes legisladores provinciales y nacionales. Se analizó la situación política y social actual y el rol que ocupará el Partido, de cara al futuro, como integrante de Juntos por el Cambio. Se ratificaron los ejes y principios que son pilares de nuestro Partido: defender la República, no robar, no mentir, no utilizar a los pobres y mantener la lucha contra la corrupción.

Felicitamos públicamente a Elisa Carca, Senadora por la Segunda Sección Electoral, quien renovó su mandato para continuar trabajando dentro del Frente. Y repudiamos la actitud tomada por los diputados Pablo Ansaloni, Beatriz Ávila y Antonio Carambia que abandonaron el espacio para formar parte de un Bloque afín con el nuevo gobierno.

Vemos con desagrado que el partido Frente de Todos, a nivel local, ha utilizado una candidatura testimonial: la de la Consejera Escolar electa Cristina Patriarca quien renunció a su cargo antes de asumir. Creemos que las candidaturas testimoniales defraudan a los votantes.

No nos queda muy claro el tema de la renovación de autoridades del Concejo Deliberante, ya que fue elegido como Presidente un Concejal suplente, que tiene mandato por un año, y el cargo para el que fue electo tiene una duración de dos años.

Somos respetuosos de las reglas democráticas y a través de nuestros Concejales, participaremos aportando nuestra experiencia, con predisposición para enriquecer los proyectos que se presenten. Seremos una oposición responsable y constructiva. Nuestro compromiso es trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos de Salto.

Con respecto a medidas nacionales que afectan explícita e implícitamente a esta comunidad que depende en buena medida de la actividad agropecuaria y agroindustrial, expresamos nuestra preocupación por el fuerte impuesto que se le aplicará a las exportaciones agropecuarias. Nuevamente una solución facilista: Impuestazo al sector productivo y nada de ajuste en el Estado.

Ante la proximidad de las fiestas de fin de año hacemos llegar el agradecimiento a los medios de comunicación locales por el espacio que nos brindan para manifestarnos.

Saludamos y deseamos a toda la comunidad un ¡FELIZ Y PRÓSPERO 2020!

