Osvaldo Lori en el 2020 comenzaran las obras del nuevo cuartel de Salto

En Tardes Informales es Osvaldo Lori haciendo un recuento de el trabajo sobre todo en Federación de bomberos voluntarios, además del del balance de bomberos voluntarios de Salto.

El presidente de Federación menciono que se realizó una cena de fin de año en Salto, Cena que se realiza anualmente pero en esta ocasión se entregaron móviles para todas las regiones, para visibilizar la entidad bomberil, un proyecto de hace muchos años que se pudo cumplir este año.

Por otro lado se han realizado algunas cuestiones que tienen que ver con cambios que se vienen dando , el hecho de haber tenido en este año el egreso de 86 Auxiliares De la psicología de la emergencia en la Universidad de Mar del Plata .Además hay bomberos que están cursando pedagogía también en la universidad Tecnológica. Y a partir del año próximo Primeros auxilios en Buenos Aires en la universidad de medicina. Iniciando un camino que dentro de algunos años podremos tener bomberos más profesionales Esa es la idea, expreso Osvaldo Lori.

Asimismo el centro de entrenamiento se está llevando a cabo en Tapalqué, este centro que se está construyendo, pensamos que en marzo Julio se estaría inaugurando al menos el 50% de lo que va hacer .

Este centro de entrenamiento, recordamos fue planteado por Osvaldo Lori cuando comenzó en Federación,La Provincia de Buenos Aires tiene 8800 bomberos 7400 Qué son masculinos y 880 femeninas ,Hay que aprovechar todo este recurso humano y ser más profesionales dijo el presidente de Federación Osvaldo Lori en Tardes Informales.

En cuanto al cuartel de Salto Osvaldo Lori comentó en pocos días más que va a comenzar con la construcción del nuevo cuartel .

Con mucho orgullo hablo de la escuela de Cadetes por la impronta que tienen los jóvenes ,porque cuando hablamos de ellos siempre se habla desmereciendo los , diciendo que no tienen interés que no les gusta qué se los dirija eso no pasa en la escuela de Cadetes.

Fue muy agradecido de todos, de su cuartel , de la comisión directiva que apoya este trabajo en federación y sin ellos no lo podría hacer , el trabajo de los jefes de servicio, de todos…

Por ultimo menciono la exposición de camiones y los servidores públicos mostraron sus habilidades. En Lujan para visibilizar el trabajo y los recursos con que contamos. Los bomberos de la Provincia