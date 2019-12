Policiales: Hallazgo de motocicleta- Accidente

HALLAZGO DE MOTOCICLETA

28/12/19

Hoy en horas del mediodía personal policial concurre a un llamado de calle Chubut y Eva Perón, donde constata sobre el “Arroyo de los Burros”, de una motocicleta marca Guerrero Trip, color negra, la cual cursada su número de motor al Centro Despacho Pergamino, la misma posee pedido de secuestro activo, bajo la caratula HURTO DE MOTOCICLETA, con intervención de la fiscalía numero 2 de Mercedes, siendo sustraída el dia 26/12/19 de calle Piedras y Suipacha.- Se labran actuaciones con intervención de la fiscalía Nº 2 de Mercedes. –

*ACCIDENTE DE TRANSITO *

29/12/2019

Hoy siendo las 04:00 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito originado en calle Avenida Italia y Santa Cruz. Al constituirse el personal policial constató, tras testimonios presenciales, que instantes antes, conductora (menor de 17 años) de motocicleta marca Guerrero Trip color roja (siendo acompañada por menor de 16 años), pierde control y se caen en el asfalto.- Se hicieron presente personal de tránsito y ambulancia del SAME quienes trasladaron a ambas femeninas al hospital local.- Producto de la caída, ambas menores no sufrieron lesiones de consideración, no instando a la acción penal; motivos por los cuales no se labran actuaciones judiciales.-