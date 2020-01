Bloque Juntos por el cambio: Solicitan EMERGENCIA AMBIENTAL

Con la presentación de dos proyectos estamos solicitando, por un lado la declaración de EMERGENCIA AMBIENTAL en el partido de Salto y por otro requiriéndole al Intendente una actitud más activa frente al grave deterioro ambiental que padece nuestra ciudad.

Con relación al primero, la entidad de la problemática ambiental amerita una declaración de emergencia, concediéndole facultades presupuestarias excepcionales al Intendente para hacer frente a los mismos, pero fundamentalmente exigiéndole el planeamiento de un plan ambiental integral que aborde la situación no solo desde el punto de vista de la contaminación del aire que provocan las industrias asentadas a la vera de la Ruta 191 y que tanto problemas ocasiona a los vecinos de sus adyacencias, como también al resto de la ciudad. También aspiramos a que se incluya el tema de la Planta de RSU que hoy constituye un basural a cielo abierto, la eventual contaminación de las napas freáticas en donde está depositada la basura, el desarrollo de un relleno sanitario y el incremento del reciclado de residuos domiciliarios. También debe incluirse en este plan el saneamiento de los cursos de agua que derivan de los establecimientos fabriles mencionados, como así también un esquema permanente de inspecciones de la contaminación de esos arroyos y zanjas aledañas a las plantas industriales.

En el segundo proyecto, denominado “Medio Ambiente Sano para Salto”, en el cual le solicitamos al Sr. Intendente despliegue una actitud más activa en defensa del medio ambiente de Salto frente al recurrente problema de los olores desagradables y creemos que tóxicos que emanan presumiblemente del complejo fabril de la Ruta 191. Le pedimos que formule denuncias en el organismo de aplicación provincial en materia de medio ambiente OPDS, que es quien puede inspeccionar el interior de los establecimientos para verificar el cumplimiento de las normas ambientales; también que recurra al SENASA, autoridad de aplicación nacional respecto a los establecimientos de faena de animales, para que también pueda inspeccionar los procesos de faena, producción y tratamiento de desechos, que según afirman expertos, sería la fuente de los olores que padecen los vecinos. Por otra parte, asimismo le pedimos haga la pertinente denuncia ante el Defensor del Pueblo de la Provincia, ya que es un funcionario que vela por la defensa de los derechos de los ciudadanos, y creemos fundamental su intervención para darle fuerza al reclamo de los vecinos y como reaseguro del pronto involucramiento de las autoridades provinciales y nacionales aludidas.

Creemos que no alcanzan las excusas acerca de las limitaciones respecto a la intervención del municipio en la inspección de los establecimientos, sino que debe asumirse el problema como una política de estado y emprender una acción mucho más activa por parte del municipio ante los organismos correspondientes.

No dudamos desde este bloque de brindar todo el apoyo en esta empresa, pero también merecemos, en nuestro rol de representantes del pueblo de Salto, recibir toda la información de lo que se ha hecho hasta ahora de parte del área municipal en materia de medio ambiente.

Finalmente, y ya también en forma recurrente desde este bloque, le solicitamos al ejecutivo local nos ilustre de los planes con relación al relleno sanitario que hace dos años recomendó el CEAMSE como la solución frente al basural a cielo abierto en que se ha transformado la Planta de RSU. Sabemos que un relleno sanitario, como lo ha expresado el CEAMSE a través de sus asesores, debe previamente estudiarse la profundidad de las napas de agua, y si el terreno es apto, procederse a su impermeabilización y la eliminación los lixiviados. No conocemos en este sentido si se han hecho los estudios, ni antes de la adquisición del inmueble de la Planta ni con posterioridad.

Sostenemos que la cuestión ambiental de Salto hoy en día es grave, y pretendemos que el Municipio de Salto asuma de una buena vez su importancia y transforme el voluntarismo y una verdadera actitud proactiva y se conduzca en consecuencia.