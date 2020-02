Carta Abierta: ABUSO DE PODER…CUANDO LA VIOLENCIA SE EJERCE DESDE ADENTRO

ABUSO DE PODER…CUANDO LA VIOLENCIA SE EJERCE DESDE ADENTRO

Salto, 5 de febrero del 2020

La carga pública va más allá del deber cumplido, es el compromiso por las generaciones que van a venir, es responder por los que hoy no se pueden defender…

En la escuela, uno como docente frente a alumnos además de la capacidad de formar, se pone en juego la autoestima, la solidaridad, la creatividad, el sentido de pertenencia, la vocación y a la vez y de manera inconsciente, en la piel de un trabajador de la educación uno se expone a la injusticia, a la desidia, al abuso de poder, todo esto como consecuencia de la asimetría de Poder, en manos de todos aquellos que nos deben supervisar.

Considero que la asimetría de Poder es necesaria en el sistema educativo, ya que dentro de una multiplicidad de funciones, con ella es posible lograr entre otras cosas que el proyecto educativo en una escuela se materialice, los alumnos se formen y eduquen, se pueda construir ciudadanía, logrando así a través de la educación ciudadanos críticos, con capacidad de lograr a través de ellos una sociedad más justa; Ahora cuando esa asimetría de poder se aleja de es fin se comienza a transitar hacia la anomia institucional, cuando los Inspectores mandan y las manipulaciones de la normativa están a la orden del día, se cae inevitablemente en la Ilegalidad, en el incumplimiento de los deberes de funcionario público en definitiva en el Abuso de Poder.

Las distorsiones en estas tramas de vínculos permiten llegar inevitablemente al acoso (Mobbing laboral) o incluso al Abuso de poder, esto daña y mucho, lo sé, hoy lo vivo en carne propia….. ¿Qué salida tienen quienes caen en esos pantanos de la arbitrariedad? Hay muchas maneras de reaccionar en estas circunstancias, en lo personal agote todas las vías administrativas en denunciar este ilícito y la vez naufragué en la burocracia absurda del sistema educativo, como docente hoy tránsito por un relevo transitorio de funciones y un sumario administrativo, hoy me encuentro alejado de las aulas y de mis alumnos un total de 556 días hábiles, el motivo…Presten atención…la muerte de un cerdo…, si leyeron bien!!!!!, esos fueron los motivos, todo hecho considerado como cosa juzgada por los propietarios de la Asimetría de Poder (Inspectores y directores),violando cualquier jurisprudencia en materia de libertades individuales en un estado de derecho, consagrados en la Constitución Nacional Argentina y nada en potencial como materia en la labor investigativa, por aquellos que nos tienen que supervisar e investigar nuestra labor diaria.

Que entendiendo en primer lugar que no solo soy víctima de una acto administrativo aplicado de manera IMPROCEDENTE –el cual es nulo- sino también de la ilegal manera de proceder de los Sres. Inspectores areales de la Rama de la Educación Agraria LUIS OMAR BALENZUELA ;GRISELDA NOEMI PARODI y la Inspectora Jefa Distrital STELLA MARIS ILVENTO ; Esto último se argumenta en que la Imputación, carece de sustento fáctico que justifique las medidas tomadas, sino que también jurídico, atento a que no se cumplimentó con los recaudos mínimos de validez, con lo que el mismo adolece de ARBITRARIEDAD MANIFIESTA – RESULTANDO también NULO-, que se traduce no solamente en la nulidad absoluta del mismo, sino también en una clara prueba del hostigamiento y abuso de autoridad hacia mi persona, incurriendo en un ILÍCITO en su proceder el Art. 7 de la ley 19.549; la Constitución Nacional (Art. 14 bis.) y Art. 18 de la Constitución Nacional Argentina (consagra el derecho a la defensa y del debido Proceso); Art.259 y art. 259 Bis del Código Penal Argentino y en los pactos internacionales con jerarquía constitucional (Art. 75 Inc. 22 CN), así como en las resoluciones y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT),esto lo lleve al plano legal por medio de una DENUNCIA PENAL (IPP-09-00-001142-200/00).

Aproximadamente transcurrieron ya 19 meses que fui compulsivamente y de manera violenta trasladado a Consejo Escolar cumpliendo horario de Lunes a Viernes de 08:00 a 12:30 y al Centro de Capacitación Información e Investigación Educativa (CIIE) con jornada de Lunes a Viernes de 13:00 hs. a 17:00 hs., sin realizar ninguna tarea, ya que literalmente me tienen sentado sin asignación de ningún tipo de actividad. Esto es totalmente contrario a las tareas que desarrollaba en la escuela que las mismas no solamente eran en el aula, sino también a campo abierto, con lo que claramente se observa la inequidad del Acto, lo que atenta contra mi dignidad como trabajador y como persona.

Que la realidad que vivo hoy como profesor, me azota, me castiga, me desplaza al ostracismo profesional, materializándose también en algo más terrible, qué ser víctima de la anomia colectiva como producto del accionar de los autoritarios, el espíritu de esta carta abierta es que mi grito no se desvanezca en el silencio de los serviles de turno, sino todo lo contrario que se haga eco de aquellos que consideran que la educación iguala, que la educación nos trasciende y que la educación es la única salida como para esta sociedad.

Las crisis para algunos son oportunidades, para mí es aprendizaje, la crisis en el otro, para algunos son solo excusas para justificar su incapacidad, su cobardía y en las peores situaciones en el goce del dolor ajeno, en cambio para mí todo los contrario, es la solidaridad por el Justo.

Sin más un abrazo a todos….

Prof. Ing. Agr. Marcelo Ruiz Díaz.

(Profesor de la Escuela de Educación Secundaria Agraria)

DNI 23.995.959