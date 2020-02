UN NUEVO MANOTAZO AL BOLSILLO DE LOS SALTENSES

El martes 4 de febrero, la mayoría automática del oficialismo, actuando como escribanía del Intendente, nuevamente le ha dado la espalda al vecino de Salto convalidando un aumento del 54 % las tasas municipales para este año 2020. Con la excusa de de poder financiar un aumento encubierto del 55 % los salarios del personal municipal, que en realidad anualizado no significa más del 30 %, con este aumento desmedido solo se perseguía financiar el aumento obsceno del 140 % de los sueldos de los funcionarios políticos de la planta municipal. De otro modo no se entiende este exagerado aumento cuando no hay ni obras proyectadas ni adquisiciones de maquinaria fundamentales para mejorar los servicios que presta el municipio.

Este bloque se opuso tajantemente a esta maniobra, y previo estudio minucioso de los números del municipio, propuso un aumento de tasas menor, del 38 %, conforme las previsiones inflacionarias para este año, y que además, fundamentalmente, como manifestamos en la sesión, no desfinancia al municipio. También rechazaron nuestra propuesta de ampliar las exenciones de pago de tasas a jubilados y el congelamiento de tasas para beneficiarios de tarifa social.

Parece que la prepotencia de las mayorías en el HCD va a impedir el logro de consensos básicos, a diferencia de los anteriores períodos en que la oposición aunque tenía mayoría, nunca la utilizó para imponer medidas contrarias ni a los vecinos, ni al funcionamiento propio del municipio.