Comenzaron las sesiones del HCD sin la presencia del Intendente Alessandro

Un nuevo comienzo del periodo legislativo, como todos los años el intendente se excusa de participar y envía, el mensaje que es leído por el Secretario del HCD Cardigni ( escucha el mensaje )

En esta ocasión dijo lo siguiente

Quiero comenzar estas líneas haciendo llegar mis respetos a la totalidad del cuerpo de concejales de nuestro distrito, sin excepción alguna. Porque a pesar de las notorias y marcadas diferencias que mantenemos con algunos de ustedes estoy convencido y seguro que hay una pasión común e inconmensurable que nos une y que se llama Salto. Precisamente esa misma pasión nos exige hoy, redoblar el esfuerzo y el compromiso que tenemos con cada uno de nuestros vecinos y vecinas.

Entiendo que el mensaje del día de la fecha debe estar enmarcado en la esperanza y en los nuevos aires que genera el recambio de autoridades nacionales y provinciales que ocurrió el 10 de diciembre último. Somos plenamente conscientes del clima de complejidad, desigualdad y zozobra que dejó como saldo el anterior gobierno y en las consecuencias que esta situación deja en el ánimo y en la confianza de la ciudadanía, y por eso, sabiendo que el camino no será sencillo vamos a acompañar estoicamente el nuevo rumbo hacia una argentina más justa y con más oportunidades.

Quiero reconocer y destacar el esfuerzo que han hechos los saltenses en estos 4 años para hacer posible, junto a la ordenada, seria y eficaz administración local, que el Municipio (aún con falencias y limitaciones) funcione normalmente y pueda prestar los servicios públicos, pagar los salarios de sus trabajadores en tiempo y forma y cumplir religiosamente con el cronograma de pago a proveedores.

Si hay un punto que ha caracterizado cada una de mis gestiones como Intendente Municipal ha sido mi forma de comunicarme con los vecinos. Hablando de corazón, frontalmente, afrontando la verdad por más cruda que fuera y cometiendo, algunas veces, exabruptos que no me enorgullecen. Y con esta misma frontalidad puedo decir hoy que la dura situación económica y social imperante en el país ha hecho que no todos nuestros programas y proyectos puedan desarrollarse al ritmo pensado y requerido por los vecinos. En mi discurso de asunción que pronuncié personalmente ante este Departamento Deliberativo señalé muy claramente en qué áreas y en que cuestiones consideraba que había que reestructurar la tarea de nuestro gobierno y en ese sentido hoy quiero renovar ese compromiso que ya estamos ejecutando y decirles que a mayor demanda de soluciones y servicios por parte de los vecinos vamos a responder con el trabajo y la vehemencia que nos caracteriza.

El Municipio como actor estatal tiene la obligación de garantizar que sus ciudadanos puedan gozar de sus derechos fundamentales, y en ese sentido uno de los más prioritarios es la salud, por eso quiero contarles que a lo largo del pasado año continuamos regularizando y normalizando en nuestro hospital las guardias clínicas de adultos y de pediatría de lunes a lunes los 12 meses del año reduciendo prácticamente en su totalidad una preocupación que mostraban fundamentalmente las familias con niños a cargo.

También se logró incorporar nuevas prestaciones de servicios, como por ejemplo el consultorio de diabetología, la apertura del consultorio digital de Diagnóstico por Imágenes y de Mamografía y la refacción del Vacunatorio.

Por otro lado quiero destacar que en virtud del siempre entusiasta trabajo en conjunto con la Asociación Cooperadora del Hospital hemos logrado una vez más la incorporación de más equipamientos e instrumental que mejoran la prestación de servicios.

Para este 2020 vamos a cumplir con un anhelo y demanda de la comunidad poniendo en funcionamiento una plataforma de turnos digitales para especialidades médicas (ya contamos en nuestra gestión con el antecedente positivo de lo realizado en la oficina de Licencias de Conducir) que reducirá tiempos de espera de los pacientes brindando mayor comodidad.

Otro aspecto relevante y auspicioso radica en que desde el actual ejercicio administrativo estamos cumplimentando en un 100% el acuerdo suscripto el año pasado con la CICOP, entidad gremial de los Profesionales de la Salud, en materia salarial. Es decir que desde el 2020 el Municipio cumple en abonar los honorarios que corresponden según la paritaria provincial a los médicos y especialistas cuya contratación se enmarca en la Ley de Carrera Profesional Hospitalaria.

Desde nuestra asunción dimos una fuerte impronta local a la gestión cultural y deportiva, brindando apoyo y acompañamiento a los artistas y deportistas locales en formación.

Sinceramente nos enorgullece el exitoso cronograma de Festejos Patronales que pudimos cumplimentar en ambas áreas a comienzos de este año, poblando, por ejemplo, de miles de personas a nuestra Plaza San Martín la noche de los espectáculos centrales.-

Precisamente estamos convencidos que una función indelegable del Estado es brindar ofertas de esparcimiento a los vecinos a través de propuestas artísticas gratuitas e inclusivas.-

Vamos a seguir apoyando el deporte amateur en todas sus especialidades, buscando fomentar la práctica deportiva como motor del cuerpo y del alma y reconocer con justicia a aquellos competidores y atletas que con esfuerzo y sacrificio dejan bien alto la bandera de nuestro pueblo en todos los rincones del país.

Por eso para este año hemos proyectado la ejecución de la segunda etapa de obras en el futuro Polo Deportivo, destinando una inversión estimada en $ 10.500.000.

En materia de obras de infraestructura estamos persiguiendo para el año en curso un objetivo crucial para la historia de Salto: la construcción de pavimento y cordón cuneta en el acceso norte de la ciudad (calle Antonio Rebagliatti). A principios de año mantuvimos un auspicioso encuentro con el ministro de Infraestructura de la Nación Gabriel Katopodis para dialogar sobre ese proyecto y actualmente estamos ultimando detalles con la cartera nacional para firmar el acuerdo que haga posible el financiamiento de las obras.

Por otro lado vamos a proseguir realizando un plan de repavimentación y bacheo de diferentes arterias de la ciudad, destinando una inversión con recursos municipales de $ 10.100.000.

En materia de gestiones, tenemos como prioridad absoluta la reparación y repavimentación del tramo Salto-Arroyo Dulce de la Ruta Provincial 32. Lamentamos profundamente que la ex gobernadora Vidal nos haya dejado afuera durante su mandato, realizando esta importante y necesaria obra solo en jurisdicción del Partido de Pergamino.

Otro tema pendiente que nos ocupa actualmente es la construcción de la nueva traza del Puente Valentín Vergara. En este caso la mezquindad política de las autoridades salientes ocasionó serios trastornos a vecinos y productores. Confiamos en el compromiso asumido por el actual gobierno bonaerense de permitir a la brevedad posible la reanudación del plan de trabajo.

También en materia de obras quiero señalar que en el último año llevamos a cabo una eficiente articulación con la firma Camuzzi Gas Pampeana que hizo posible la extensión de la red de gas natural en 4 barrios de nuestra ciudad sin necesidad de que fueran los vecinos frentistas quienes debieran abonar los costos que requería la realización de los trabajos de extensión.

Estoy convencido que este año será muy importante para cientos de familias que pese a trabajar durante extensas jornadas diarias se ven asfixiadas por el enorme esfuerzo que significa cubrir los costos de los alquileres de una vivienda y más aún se ven imposibilitados de adquirir un lote de terreno que les permita comenzar a edificar su casa propia, para apuntalar el sacrificio de estos vecinos vamos a poner en consideración de este Concejo Deliberante proyectos que autoricen al Municipio a subastar públicamente lotes que conforman el Banco Municipal de Tierras, pensando que dichas ventas en cuotas en pesos y a valores menores que los que impone el mercado inmobiliario pueda satisfacer la justa demanda de estos grupos familiares.

Hemos comenzado gestiones ante el Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento (ENHOSA) y el Ministerio de Infraestructura bonaerense para lograr recursos que nos permitan ejecutar proyectos referidos a la ampliación de las redes de agua potable (servicio al que actualmente tiene acceso el 90% de nuestra población) y de desagües cloacales (servicio que abastece actualmente al 50% de nuestra población).

Recuerdo que en años anteriores desde bloques de concejales opositores se había señalado que históricamente el Municipio no realizaba obras con recursos propios; actualmente podemos decir que estamos transitando el tercer año consecutivo que el Municipio hace obras con recursos municipales, y esto se debe al esfuerzo de nuestro equipo técnico, al equilibrio financiero y al horizonte político que le hemos dado al Municipio.

Respecto al agua digo que estamos sorteando con éxito el tercer verano consecutivo en que la ciudad carece de problemas de presión del servicio, y destaco el exhaustivo trabajo de control que realiza la Dirección de Servicios Sanitarios que nos permite hablar, no solo de cantidad de agua sino también de buenos índices de calidad.

Sobre las cloacas digo que durante el 2019 se realizaron 37 nuevas conexiones a la red general, pero que también somos conscientes que el número de vecinos que reciban el servicio debe aumentar exponencialmente y que para que eso sea posible son necesarias obras de ampliación de la Estación Depuradora que no pueden solventarse con Recursos Municipales. Por eso repito que pondremos todo el empeño y la dedicación en las gestiones que ya están en marcha en los órganos correspondientes.

A lo largo de toda mi carrera política siempre he dicho que la producción agropecuaria es el nervio motor de nuestro pueblo. Atendiendo a este postulado nos propusimos seguir mejorando el estado de los caminos rurales de nuestro Partido.-

Algunos de los caminos reparados durante 2019 fueron: “Coronel Isleño a Inés Indart” “Coronel Isleño a Monroe” “Monroe a Berdier” “Monroe a Ruta Nº 191” “Berdier a camino a Los Ángeles” “Los Ángeles hasta el final del partido “Camino a los Ángeles a Gahan”, Acceso a Isleño, Camino Tacuarí, reparación total del camino del canal del norte desde la Ruta Provincial Nº 31 hasta Ruta Provincial Nº 191, camino aero club desde Avenida España hasta Ruta Provincial Nº 31, zona del Molino Quemado, camino a “Paraje El Crisol”, camino a “Estancia la Oración”, acceso de tránsito pesado a la localidad de “La Invencible”, Camino “El Rincón”, entre otros.

Sabemos que es necesario mejorar aún más este vital servicio para los ciudadanos domiciliados en las localidades y para los productores y trabajadores rurales y por eso para el presente año hemos proyectado la adquisición de tres maquinarias para robustecer nuestro parque automotor.

Si hablamos de áreas municipales cuyo funcionamiento es esencial quiero referirme a la Dirección de Bienestar Social, un espacio que más que nunca tuvo en los últimos años que reforzar su tarea para contener, acompañar y escuchar a cientos de vecinos que se acercaban exponiendo severas dificultades para cubrir las necesidades de la vida cotidiana.

En ese sentido solo quiero enumerar que actualmente el Programa de Asistencia Alimentaria cuenta con 1100 beneficiarios y que los 3 comedores barriales municipales atienden diariamente las necesidades nutricionales de niños de 2 a 12 años de edad, embarazadas y madres en período de lactancia, siempre bajo criterios estrictos de salubridad y equilibrio nutricional.

A comienzos de este año hubo un tema que, a pesar de estar permanentemente en la agenda de los vecinos, cobró mucho protagonismo: la seguridad. Por esta razón y como es de dominio público solicité un recambio en la conducción de la Policía Comunal y mantuve diferentes encuentros con autoridades policiales locales y regionales para coordinar puntos de trabajo en común.

También puedo decirles que actualmente estamos gestionando ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires la ampliación del número de efectivos policiales que se desempeñan en nuestro Distrito y el arribo de nuevos móviles. Respecto a la cuestión de los criterios que se emplean para la distribución de uniformados en los Distritos, vuelvo a señalar que Salto fue víctima de una inequidad en los últimos 4 años, si se compara la situación de ciudades aledañas con similar proporción de habitantes.

En lo que respecta a la prevención me alegra mucho comentar que está pronto a ser lanzada una aplicación para telefonía celular que vecinos e instituciones de Salto podrán usar las 24 horas del día para solicitar ayuda en pocos segundos en situaciones de gravedad como hechos de inseguridad, emergencias de salud e incendios. También esta plataforma será utilizada por denunciantes en causas de violencia familiar y de género para reportar cualquier situación que lo amerite. Con esta nueva herramienta el ciudadano podrá informar en tiempo real y con solo oprimir la pantalla de su teléfono el motivo de su pedido, su ubicación exacta e incluso podrá comenzar a filmar la situación de emergencia, y ese video estará siendo visualizado en el mismo momento por operadores del Centro de Monitoreo.

Quiero aprovechar este tramo de mi mensaje para referirme a la situación del Tránsito en nuestra ciudad, ya que si bien contamos con estadísticas alentadoras que hablan de reducción de siniestros viales y víctimas fatales en los últimos años, estamos muy lejos de tener la ciudad que soñamos en materia de seguridad vial.

Y aquí, sin quitarle el cuerpo a la responsabilidad, quiero hacer un sincero llamado a la concientización de los vecinos, garantizar la seguridad vial es un deber indelegable del Estado tanto en materia de control y sanción, como de concientización, pero como decimos en diversas oportunidades ningún Municipio puede solo, acá se necesita la voluntad y acompañamiento de la ciudadanía porque estamos hablando de un tema en el que nadie puede hacerse el distraído y mucho menos quienes son padres o madres de niños y jóvenes.

Está culminando una temporada estival que comenzó con mucha incertidumbre en lo que respecta al Turismo en Salto, ya que al verse dificultado el acceso al predio del Camping Municipal, no sabíamos qué respuesta íbamos a tener de quienes visitan este pueblo buscando un poco de tranquilidad. Pero pese a ello celebro que la temporada actual esté registrando datos positivos. Solo para mencionar algunos de los trabajos realizados este verano en el Balneario y Camping, destaco la colocación de luminarias LED, la forestación de 70 ejemplares de arbolado, las tareas de pintura y la incorporación de canchas para beach-vóley y fútbol-tenis.

Si hablamos de Educación voy a aprovechar este momento para señalar que ya es una realidad el desembarco en la ciudad de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires para dictar en este primer año la carrera de Tecnicatura en Mantenimiento Industrial.

Con orgullo podemos decir que 158 saltenses están realizando actualmente el curso de ingreso y que desde el próximo lunes 16 comenzarán a cursar las asignaturas de la carrera.

También destaco, como ya lo he hecho en años anteriores, el arduo trabajo conjunto que realizamos junto a los directivos de instituciones educativas del ámbito formal y que nos permite invertir alrededor del 70% de los recursos que conforman el Fondo Educativo en obras de infraestructura que mejoran las condiciones en las que nuestros niños, jóvenes y adultos pueden acceder al derecho a la educación.

Hace algunas líneas mencioné la palabra orgullo, y ahora me permito repetirla al hablar de nuestra querida Escuela de Música Municipal: Con entusiasmo y decisión clara apoyamos el Proyecto Institucional del establecimiento y por eso podemos decir que durante el 2019 un total de 935 alumnos participaron de sus propuesta educativa de gran calidad artística y cultura e inclusiva en materia social.

Quiero expresar ahora mi gran preocupación por la situación del Jardín Maternal Salto. Hemos realizado muchos esfuerzos para acompañar y sostener parte de la situación económica de esta querida y significativa institución que nació allá lejos en el tiempo por el empuje y la determinación de un grupo de mujeres de nuestro pueblo.

El desinteresado y muchas veces sobrehumano trabajo que realizan los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad fue víctima, como también los fueron empresas, industrias, comercios e instituciones sociales y deportivas, de las despiadadas políticas de ajuste y aumentos desproporcionados de tarifas de servicios públicos del gobierno saliente.

También el Jardín Maternal chocó de frente con la inacción y el desinterés por parte del Gobierno Provincial de María Eugenia Vidal para acceder a su estatización. Personalmente inicié estas gestiones ante el entonces Director General de Cultura y Educación de la Provincia y no tuve respuesta alguna.

En los 4 años de mi mandato anterior, sin partidismos ni egoísmos colaboramos con la entrañable institución aportando $ 1.400.000 y proyectamos para el año en curso invertir un monto estimado en $ 700.000 para ayudar al Jardín.

Nos preocupa y apena ver las consecuencias de políticas erróneas que lesionaron sensiblemente el tejido social también en nuestras pequeñas ciudades.

Nuestro compromiso de hoy es seguir realizando desde nuestras posibilidades el aporte económico que acompañe el esfuerzo de la Asociación Jardín Maternal pensando solo en aquel concepto que dice que “Los niños son quienes movilizan nuestras acciones”.

Es importante destacar que no solamente ha sido negada la estatización de la nombrada institución, sino que además desde el Ministerio de Educación de la Nación y con colaboración del Municipio fue construido un nuevo edificio para el funcionamiento de un Jardín Maternal Público y aquí también tropezamos con la negativa de la anterior gestión provincial, ya que no fueron creados los cargos docentes que hubiesen permitido satisfacer la demanda educativa del Distrito.

Otro de los temas que la ciudadanía ha tomado como bandera permanente es la cuestión ambiental, yo mismo lo señalé en mi discurso de asunción como asignatura relevante para este segundo período consecutivo y sé muy bien que la cuestión tuvo un profuso y concienzudo debate en este Concejo Deliberante a comienzos de este año.

Respecto al tema puedo señalar que hemos comenzado un proceso de acondicionamiento del Predio de nuestra Planta de Residuos Sólidos Urbanos con asesoramiento profesional idóneo y con permanente contacto con el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible con el único objetivo que aquella basura que no puede ser reutilizada o aprovechada reciba la disposición final adecuada.

También estamos prontos a lanzar una nueva etapa del Programa de Separación de Residuos en Origen “Salto es Tuyo” que desde mayo de 2019 funciona en establecimientos educativos de todos los niveles y con puntos verdes en espacios públicos a los que los vecinos se acercan para disponer los residuos reciclabes previamente clasificados en sus hogares.

En ese sentido vamos a ampliar a 23 el número de espacios públicos con puntos verdes y continuaremos realizando campañas y charlas de concientización en la materia, porque sabemos que con el compromiso de todos, vamos a lograr avanzar fuertemente hacia una ciudad mejor.

Por otra parte un proyecto en carpeta para este 2020 es la ejecución de un ambicioso Plan de Arbolado Urbano que se propone generar conciencia vecinal sobre los beneficios de la plantación y reposición de árboles en la vía pública y plazas, así como también del cuidado de los ejemplares ya existentes.

Como Municipio pretendemos trabajar conjuntamente con vecinos, comisiones barriales, grupos de jóvenes, escuelas y empresas privadas que quieran ser parte de este plan que coordinará la Dirección de Parques y Jardines.

Hace algunas líneas mencionaba la colaboración del OPDS como factor fundamental para el acondicionamiento de la Planta de Residuos. También quiero hacer público mi beneplácito por las primeras acciones concretas que las nuevas autoridades del organismo han tomado respecto a las causas iniciadas por supuesta contaminación por líquida y gaseosa en los procesos productivos de las industrias radicadas en Salto. En este otro tema tampoco puede haber zonas grises, el necesario apoyo a la producción debe contar también con el necesario control que permita el cuidado de nuestro ambiente.

Seguramente son muchos más los temas a los que podría referirme en esta oportunidad, pero entiendo que a lo largo del año legislativo que se inicia, también serán muchos otros los asuntos de relevancia que se discutan en el seno de este Honorable Cuerpo.

Quiero terminar este mensaje agradeciendo de manera muy especial a:

Los trabajadores municipales de cada área, sector y repartición por hacer posible durante los 365 días del año que el pueblo esté en marcha.

A los concejales actuales y a aquellos que culminaron su mandato el pasado 10 de diciembre.

A los Delegados, fuerzas vivas y vecinos de cada localidad del Distrito. Ellos son actores clave de nuestra identidad sáltense y son destinatarios de cada una de las políticas públicas que llevamos adelante.

A mi equipo de funcionarios y colaboradores por su enorme compromiso y por su permanente dedicación al trabajo. Hace poco tiempo ellos debieron sufrir una campaña de desprestigio que daba cuenta de aumentos de sueldos y remuneraciones exorbitantes, cuando en realidad desde febrero de 2019 he dispuesto el congelamiento de los salarios reales de mi equipo de gobierno.

A los representantes gremiales municipales ya que nuevamente este año hemos logrado un convenio salarial razonable y prolijo que hará posible aliviar un poco la situación de los trabajadores municipales, uno de los sectores de la comunidad más golpeados por la crisis económica.

A los medios de comunicación y sus trabajadores por su aporte constructivo y crítico sobre el acontecer de nuestra ciudad.

Que Dios nos acompañe en este año de trabajo que tenemos por delante.

De esta manera dejo inaugurado el Período de Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante de Salto.

Muchas gracias.

