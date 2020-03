Intendente Alessandro : La mejor vacuna es el aislamiento

El Intendente municipal, acompañado por el Secretario de seguridad, Marcelo Byrne, el Secretario General de la Municipalidad , Camilo Alessandro, brindo un mensaje hace instantes, donde brindo cuales son los comercios que pueden estar abiertos y los que deben respetar la cuarentena.

Pidió que acaten este decreto, planteado por el Presidente Alberto Fernandez , solidaridad entre todos, solicito varias veces.

Insto que no salgan, No a la costanera, No a la pista de ciclismo.

Los funcionarios seguiremos trabajando, para seguir con los servicios imprescindibles

Escucha el mensaje :