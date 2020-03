Nuevo informe desde la municipalidad : En salto no hay casos de Coronavirus, ni sospechosos

Queremos llevar tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas informando que en Salto no hay casos de Corona Virus, ni casos sospechosos.

Seguimos trabajando en forma preventiva para resguardar la salud de cada uno de nosotros con un total de 62 personas en aislamiento por haber realizado viajes al exterior o haber tenido contacto estrecho con personas que lo hayan hecho, no presentando síntomas ninguna de ellas.

Le pedimos colaboración a la comunidad. Durante el día de hoy hubo un menor flujo de gente en las calles, sin embargo, desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el Presidente hay 31 aprehendidos por no respetar la norma mencionada.

#yomequedoencasa