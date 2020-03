Miguel Tapia: “Es un momento de trabajar juntos”

El miércoles ante la información de la activación de protocolo en Arrecifes por un caso sospechoso, hubo una reunión en la municipalidad con autoridades de empresas y gremios.

Hablamos con Miguel Tapia “estamos preocupados, el intendente nos llamo e inmediatamente nos reunimos con las empresas, La Anonima, Souychu y demas, llamamos a los trabajadores que residen en otras ciudades no solo Arrecifes sino Buenos Aires, Córdoba, etc y les comunicamos que no vengan a su trabajo y garantizarles el sueldo” .

Es una medida para cuidarnos todos. No me gustaría estar en los zapatos del Intendente.

Insto a quedarse en las casas.