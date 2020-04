Bloque de Juntos por el cambio: Proyecto del uso de tapaboca o barbijos

Después de tomar conocimiento de las experiencias exitosas en todo el mundo para aplanar la curva de contagios del coronavirus en el sentido de extender el uso de barbijos, mascarillas o tapabocas a toda la población en la vía pública o en espacios de pública circulación de personas, le pedimos al Sr. Intendente municipal, y por su intermedio al equipo sanitario local, que se evalúe, en base a los criterios que esos especialistas crean convenientes, establecer el uso en todo el Partido de Salto.

Si es como recomendación u obligatorio, entendemos que debe ser una decisión del municipio, previa campaña de divulgación para la confección casera y sobre su correcto uso.

Entre todos nos debemos cuidarnos, y cualquier medida que contribuya a la prevención debe ser adoptada.

Texto del anteproyecto presentado al Presidente del HCD Julian Ainora

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

USO DE MASCARILLAS O TAPABOCAS EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR CORONAVIRUS COVID-19

VISTO

Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el DNU 260/20 y 297/20 del PEN, el Decreto 132/2020 de la Provincia de Buenos Aires, los Decretos Municipales N° 520/20, 542/20, 548/20, y Ordenanza N° ….

CONSIDERANDO

Que, por las normas mencionadas precedentemente, se declaró la emergencia sanitaria en el Partido de Salto, por la propagación del Coronavirus (COVID-19).

Que, en las mencionadas disposiciones de emergencia se establecieron acciones a desplegar por las áreas del Departamento Ejecutivo y los distintos estamentos de la sociedad respecto a la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población.

Que, asimismo urge la necesidad de extremar las medidas de prevención dispuestas hasta el día de la fecha en pos de la protección y el cuidado de la salud pública de los habitantes del Partido.

Que en reunión mantenida por los bloques que integran este HCD con autoridades sanitarias del Municipio de Salto surgió como conclusión la necesidad en los próximos días de incrementar las medidas de prevención, a más de las que ya se están tomando con relación a la cuarentena obligatoria y el distanciamiento social.

Que ello obedece a que experiencias hasta este momento exitosas de otros países indican no sólo la utilización social de barbijos, tapabocas o mascarillas por parte de personas que ya padecen los síntomas del Coronavirus en su organismo contribuye a evitar el contagio a terceros sanos, sino que también el uso generalizado de cualquier persona en un ámbito de interacción social también podría evitar el contagio, en tanto podría ser un portador asintomático del virus Covid-19.

Que en la misma reunión, celebrada el día martes 7 de abril próximo pasado, se estableció que era necesario además, y previo a su obligatoriedad en el uso, promover una campaña que ilustre acerca del correcto uso de barbijos y mascarillas, con el objeto de prevenir las consecuencias de su uso impropio, lo que provocaría lo contrario a lo que pretende evitar.

Que en este sentido, la implementación de una medida de alcance general que implique el uso de tapa boca o mascarilla de tela de fabricación doméstica para todas las personas que circulen dentro del Partido de Salto, representará una limitación a la propagación del virus y un claro beneficio para la sociedad en su conjunto.

Que sin perjuicio de ello, el uso imperativo por toda la sociedad debe ser objeto de evaluación por las autoridades sanitarias del municipio, no estando capacitado este bloque para establecer mediante un proyecto de ordenanza su obligatoriedad, sino con la recomendación previa de los expertos locales que sí pueden estimar si tal medida se justifica en nuestra localidad.

Que en virtud de lo expuesto, sin que ello implique una desnaturalización de la división de poderes en el ámbito local, es menester que el Departamento Ejecutivo analice recomendar o establecer la obligatoriedad (lo que implicaría sancionar el no uso) del uso de tapabocas o mascarillas en el Partido de Salto.

POR ELLO…

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SALTO

En uso de sus atribuciones

SOLICITA:

1) Se evalúe establecer el uso de mascarillas o tapabocas en todo el Partido de Salto en la vía pública o en lugares de acceso público.

2) Recomendar que previo a cualquier decisión en el sentido indicado, promueva una campaña que ilustre la fabricación casera de mascarillas o tapabocas, además de la difusión por todos los medios de cómo hacer correcto uso de las mismas.

3) Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.