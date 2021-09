Accidente de transito Pueyrredón y Libertad

Siendo las 14.45 horas se toma conocimiento de un accidente de tránsito ocurrido en calle Pueyrredón y Libertad.

Al arribo se constata, que instantes antes, colisionaron una camioneta de la marca Toyota Hilux, color blanca, conducida por un masculino de 48 años de edad, y una motocicleta Zanella color gris, la cual era guiada por un masculino de 21 años.

Se hizo presente en el lugar ambulancia del SAME quien traslado al ocupante de vehículo de menor porte al nosocomio local a los fines de ser evaluado, no presentando lesiones de consideración; por lo cual no radican denuncia penal, intercambiando datos de sus seguro para posterior diligencia civil.-