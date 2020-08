Ajedrez: I Memorial de Eduardo “Balo” Manzanares

I Memorial de Eduardo “Balo” Manzanares

El Club Axedreish Salto organizó este importante evento para recordar a un gran trabajador ad honorem del Ajedrez de Salto, Eduardo “Balo” Manzanares, quien se desempeñó en numerosos cargos en nuestra federación, entre las décadas 80 y 90 hasta que por cuestiones de salud tuvo que dejar el cargo que tenía en 1995. Incansable luchador junto con Edgardo “Galo” Albarracin llevaron a la F.A.S. (Federación de Ajedrez de Salto) a su máximo esplendor, llevándola a participar en numerosos eventos. Juntos con otros dirigentes organizaron el Prix del norte de la Pcia de Buenos Aires, entre otras muchas actividades, para participar en algunos casos se fletaron colectivos para llevar jugadores a las ciudades vecinas.

Para homenajearlo se realizó un torneo de Ajedrez virtual en la plataforma Lichess utilizando el sistema Suizo 7 rondas con tiempo de reflexión de 7 min + 2 seg de incremento correspondiente a la categoría partidas rápidas. El evento conto la participación de unos 69 jugadores no solo de algunos de los mejores de la zona, como Rojas, Pergamino, Chacabuco, San Pedro, Colon, Arrecifes, entre otras, de distintas partes del país, como por ejemplo Ushuaia, Quilmes y de algunos otros países como Colombia y la India. Lamentablemente muchos jugadores no completaron el evento, por diversas cuestiones, lo que le quito algo de brillo.

El torneo fue muy parejo, al llegar a la 5ta ronda, quedaban 3 punteros Adrian Morea de Pergamino, Osvaldo Bracchi y Claudio Gelloso de Chacabuco con 4.5 pts. En la 6ta. la victoria de Morea sobre Bracchi y el empate de Gelloso con Pablo Bonjorn de Salto, dejó al Pergaminense 1ro. solitario, seguido a medio punto por Gelloso y Agustín Chuchi Magno de Quilmes.

El fixture de la última ronda presentó estos pareos: Fernández, German (Rojas) vs. Morea y Magno vs Gelloso. La primera partida transcurrió por los caminos de una defensa Eslava con la variante del cambio, llegando a una posición pareja con una leve ventaja negra, donde acordaron las tablas. La otra partida se disputo una Apertura Bird, llegándose a una posición cerrada, con escaso tiempo Agustín, que le llevó a perder un peón, sobradamente compensado por la falta de movilidad del alfil rival. Magno intento forzar la victoria con un bluff, si el rival encontraba la continuación correcta se llevaba la victoria. El apuro de tiempo hizo que ahora Claudio cometiera un error que le dio la victoria a las blancas. Así se produjo un empate en el 1er. entre Adrián MOREA y Agustín Chuchi MAGNO, el sistema favoreció claramente a Adrián obteniendo el triunfo. El joven talento de Pergamino, justo vencedor, realizó un torneo impecable terminando invicto con 5 victorias y 2 empates, 6 pts y una actuación de 2392 pts de ranking.

En la tercera posición se produjo un triple empate en 5,5pts. entre Julian BARREDA de Ushuaia, Pablo BONJORN y Alejandro MICERDA de Salto. Los 3 nombrados realizaron muy buenas actuaciones venciendo en 5 partidas, 1 tabla y 1 derrota. El sistema desempate determinó el siguiente orden: 3ro. Pablo BONJORN, 4to. Julian Barreda y 5to. Alejandro MICERDA.