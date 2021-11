ALTERNATIVA SALTO. REPUDIO Y SOLIDARIDAD

Repudiamos el despido de Bernabé Fiorincino Couttulenc del Hospital

Municipal a raíz de su participación política.

En días de esta semana tomamos conocimiento del despido de Bernabé

de su puesto de trabajo en la municipalidad de Salto a raíz de su participación

en nuestra asociación y por haber formado parte de la lista del espacio vecinal

Unión por todos.

Dicho despido se disfrazó de una finalización del contrato de trabajo,

buscando ocultar su verdadera realidad, ser un “correctivo” a raíz de la

participación política. Además de los trascendidos, esto es así dado que fue

inmediatamente despedido luego de las elecciones sin que se le diera

justificación alguna.

Claramente, NO ENTENDIERON EL MENSAJE DE LA SOCIEDAD de que estamos cansados de que se nos vulneren los derechos como ciudadanos y de que se realicen persecuciones políticas, más aún PRIVANDO ARBITRARIAMENTE A UNA PERSONA DE SU TRABAJO.

No solo repudiamos estas prácticas nefastas, sino que vamos a redoblar los esfuerzos para que esto no pase NUNCA MÁS.

Con acciones y políticas concretas, vamos a seguir acompañando a los ciudadanos y a los

trabajadores de Salto en la defensa de sus derechos y más frente al abuso de

los políticos que utilizan las instituciones que son de todos para sus caprichos

personales.

REPUDIAMOS EL DESPIDO DE BERNABÉ FIORINCINO COUTTULENC EN BASE A PERSECUCIONES POLÍTICAS Y NOS SOLIDARIZAMOS CON ÉL.