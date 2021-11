Ataque de una patota a un joven de Salto, su mamá no participará de la marcha

Enzo Campi, de 23 años, fue atacado este fin de semana por una patota a la salida de un boliche ubicado en calle Defensa entre Piedras y Belgrano. La violencia con la que actuaron cerca de 7 personas, entre ellas una joven mujer, nos trajo a la memoria el brutal asesinato de Fernando Báez Sosa, ocurrido en 2020 en Villa Gesell y, por cuyo hecho, hay ocho rugbiers detenidos y a la espera del juicio.

El caso de Enzo Campi tomo gran notoriedad por las imágenes de camaras privadas, tal es así, que el intendente Ricardo Alessandro pidió “celeridad” en la investigación.

En las últimas horas, a través de las redes sociales, se convocó a una marcha para exigir “justicia” y “seguridad”.

La misma se llevará adelante este miércoles 10, a las 19:30 horas, frente a la Comisaría de Salto ubicada en la esquina de 25 de Mayo y Alvear.

Bajo la consigna “Basta de violencia”, los organizadores de la convocatoria solicitaron que sea una manifestación pacífica y con total tranquilidad.

La madre de Enzo, Mónica Rodríguez,que en un primer momento habia dicho que participaria de la marcha, luego de mantener charlas con autoridades, y con el ayudante del Fiscal Dr. Zapata envio una nueva carta expresando que no participara de la Marcha

Carta de la mamá de Enzo

Amigos/as vi que en una red social están convocando a una marcha para pedir justicia por mi hijo Enzo, quiero aclarar que yo no soy quien la convoca, no soy responsable, ya que mis energías hoy están enfocadas en la recuperación de Enzo, por lo tanto no voy presenciarla, quiero contarles que la justicia está actuando, que se comunicaron para informarme que ya tienen identificados a 5 mayores y 2 menores, tienen también los videos de otras cámaras donde puede verse como dejaron a mi hijo.

Creo que siempre es necesario pedir justicia cuando hace falta y no actúan, pero en este caso están actuando demasiado rápido, hay que acompañar a nuestras autoridades porque no solo ellos son responsables, también cada familia, cada hogar y cada institución debe poner su granito de arena para concientizar a todos los adolescentes sobre la violencia, porque un golpe a veces puede ser el último y causante de una muerte!!

Gracias a todos nuevamente