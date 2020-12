Becas Municipales para estudiantes

Universitarias y/o Terciarias

La Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Salto, informa que a partir del día Lunes 14 de Diciembre y hasta el Viernes 15 de Enero de 2021, inclusive, se encuentra abierta la inscripción para aspirantes y beneficiarios de Becas Universitarias y/o Terciarias. Los interesados, deberán presentarse en las oficinas de esta Dirección, sito en calle Hipólito Yrigoyen 56, en el horario de 8.00 hs. a 12.00 hs.

REQUISITOS:

* No ser beneficiario de la beca de la casa del estudiante CEUSA

* No ser beneficiario de becas, tales como Progresar, Rotary Club, Becas Bicentenario, etc

* No cursar carreras en la ciudad de Salto

* No cursar carreras en Instituciones Privadas

* Hermanos: solo uno de ellos podrá acceder al beneficio

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

Nuevos aspirantes:

* Fotocopia del DNI

* Certificado de Titulo en Trámite

* Constancia de Inscripción a la carrera

* Certificación de Ingresos del grupo familiar (recibo de sueldo)

* Programa de Estudios

* Certificado de alumno regular (para quienes se encuentren cursando estudios universitarios y/o terciarios)

Beneficiarios: (por renovación)

* Certificado de alumno regular emitido por la institución educativa donde cursa la carrera

* Documentación que certifique 6 (seis) materias aprobadas durante el ciclo lectivo de 2020

* Certificación de ingresos del grupo familiar (recibo de sueldo)